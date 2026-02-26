Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

24歲新疆產婦誕5胞胎 機率僅六千萬分之一

今日（26日）凌晨3時許，一位來自新疆的24歲產婦在武漢成功分娩五胞胎。醫學數據顯示，全球自然受孕五胞胎的出生機率僅為六千萬分之一，堪稱生命的極致奇蹟。

該產婦因多胞胎妊娠風險極高，跨越數千公里來到武漢大學中南醫院尋求幫助。

2月25日晚11時30分左右，產婦出現胎膜早破跡象，由救護車送抵醫院。醫院當即啟動急診剖宮產預案，15分鐘內，產科、新生兒科、麻醉科、手術部等相關醫護人員全部到位，為手術做好充分準備。手術過程中，醫護人員依次娩出5個BB，全程密切監測母嬰生命跡象。

新疆的24歲產婦在武漢成功分娩五胞胎。
5個BB體重分別為：老大男嬰990克、老二女嬰1020克、老三女嬰970克、老四女嬰1030克、老五女嬰870克，新生兒評分均在6分以上，生命跡象相對穩定。

出生後，醫生立即使用促子宮收縮藥物、開展自體血回輸等措施，預防產後大出血，確保產婦術後恢復良好，目前產婦已轉入普通病房。

醫生表示，小胎齡、低體重的早產兒後續需闖過呼吸關、感染關、營養關等多重考驗，醫院將密切監測其生長發育情況。

醫生提醒：不建議多胎妊娠及分娩，此類妊娠屬於高危妊娠，母嬰併發症風險顯著增高。建議孕產婦及時進行產前診斷與孕期監測，保障母嬰安全。

