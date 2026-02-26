節後減重需求激增「減肥針」爆紅 醫生警告：並非人人適用

春節長假結束後，許多民眾因假期飲食不節制而體重增加，各地醫院的減重門診隨即迎來就診高峰。在湖北武漢，多間醫院的相關門診於開工首日即告掛號額滿，其中，近年備受關注的「減肥針」成為大量求診者諮詢的焦點。

有人打針後嘔吐、厭食、閉經

據內媒報道，湖北省中醫院及武漢市第三醫院的肥胖專科門診，近日求診人數激增。眾多患者指名諮詢司美格魯肽（Semaglutide）、替爾泊肽（Tirzepatide）等藥物。此類俗稱「減肥針」的藥物，其本質為新型降糖藥，醫學上稱為GLP-1受體促效劑或多重受體促效劑。其作用機制是透過調節腸道荷爾蒙（腸促胰素），以達到抑制食慾、延緩胃部排空及改善血糖波動之效果。

湖北省中醫院肥胖專科門診專家正在評估患者肥胖情況。

醫療專家解釋，以最新上市的國產雙靶點藥物瑪仕度肽（Mazdutide）為例，除了降低食慾，亦能提升身體基礎代謝、促進脂肪分解，對於合併患有糖尿病或脂肪肝的肥胖患者尤其有效。院方引述案例指出，一名體重達103公斤的男大學生，在接受系統性的中西醫結合治療三個月後，體重下降15公斤，其肝功能與代謝指標亦獲得顯著改善。

然而，醫生嚴正強調，此類藥物並非減肥「神藥」，亦非人人適用。臨床指引建議，其主要適用對象為身體質量指數（BMI）大於或等於28的肥胖患者；或BMI介於24至28之間，且合併有糖尿病、高血壓、脂肪肝等代謝綜合症狀者。若體重正常者僅因體型焦慮而濫用，可能引發嚴重副作用。報道提及一個案，一名20歲女子自行透過非正規途徑購藥注射，雖短期內體重下降5公斤，卻隨後出現閉經、厭食及嚴重營養不良，最終需跨專科介入治療。

武漢市第三醫院內分泌科主治醫生李廣利正在向患者科普減肥針。

從中醫角度分析，藥物對不同體質的肥胖者效果亦有差異。因食慾旺盛、攝取過量導致的「實胖」體質，藥物效果較為顯著；但對於易感疲倦、畏寒水腫的「虛胖」體質，則較易出現噁心、腹脹等副作用。因此，醫院在處方前會進行詳細評估，包括病史詢問及肝腎功能、甲狀腺功能等指標檢查，孕婦、哺乳期婦女及有特定病史者均在禁用之列。

停針後復胖率達80%

專家最後提醒，藥物治療僅為輔助手段。若患者未配合生活型態的根本調整，停藥後體重反彈率可高達八成以上。減重成功的關鍵，仍在於建立規律作息、均衡飲食與適度運動的健康生活模式。藥物如同幫助修復故障的車輛，若駕駛習慣不改，問題終將復現。真正能長期維持理想體重者，是在主觀意願與生活習慣上作出根本改變的人。

