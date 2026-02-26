豆腐渣工程？海南一在建道路坍塌 事故原因曝光

海南瓊海博鰲鎮一條在建省級道路，近日發生「未用先塌」事件。該路段尚未通車，事發當日清晨出現滑塌並完全塌陷，所幸無人員及車輛受損。

官方：正修復核查後將嚴肅追責

針對網傳「黃土直接鋪瀝青」的質疑，海南省交通運輸廳2月26日回應稱，事發當日下午，已第一時間派人赴現場調查，同步委託專業檢測機構對工程材料、實體質量進行全面核查，組織咨詢單位對項目設計方案、建設程序進行合規性審查。施工流程符合規範。

海南博鰲鎮九曲路日前發生路面坍塌事故。

目前，道路修復工作已全面啟動。

經初步核查，該路段原址為廢棄河道，地下淤積大量軟土與淤泥，地質條件複雜。施工單位雖按設計要求開展了基礎換填作業，但沒有充分精準掌握現場地質實際，軟基處理不到位，上部路基填築後荷載超出地基承載能力，最終引發路面滑塌。

目前，道路修復工作已全面啟動，計劃於3月中旬完成。相關部門表示，將依據規定對責任單位進行嚴肅追責。