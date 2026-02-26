Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

豆腐渣工程？海南一在建道路坍塌 事故原因曝光

即時中國
更新時間：20:15 2026-02-26 HKT
發佈時間：20:15 2026-02-26 HKT

海南瓊海博鰲鎮一條在建省級道路，近日發生「未用先塌」事件。該路段尚未通車，事發當日清晨出現滑塌並完全塌陷，所幸無人員及車輛受損。

官方：正修復核查後將嚴肅追責

針對網傳「黃土直接鋪瀝青」的質疑，海南省交通運輸廳2月26日回應稱，事發當日下午，已第一時間派人赴現場調查，同步委託專業檢測機構對工程材料、實體質量進行全面核查，組織咨詢單位對項目設計方案、建設程序進行合規性審查。施工流程符合規範。

海南博鰲鎮九曲路日前發生路面坍塌事故。
海南博鰲鎮九曲路日前發生路面坍塌事故。
目前，道路修復工作已全面啟動。
目前，道路修復工作已全面啟動。

經初步核查，該路段原址為廢棄河道，地下淤積大量軟土與淤泥，地質條件複雜。施工單位雖按設計要求開展了基礎換填作業，但沒有充分精準掌握現場地質實際，軟基處理不到位，上部路基填築後荷載超出地基承載能力，最終引發路面滑塌。

目前，道路修復工作已全面啟動，計劃於3月中旬完成。相關部門表示，將依據規定對責任單位進行嚴肅追責。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
2026-02-25 19:30 HKT
被告彭勵進否認2項強姦罪受審。資料圖片
18歲女疑飲加料大麻啤酒後暈眩遭強姦 男同事否認兩罪受審
社會
6小時前
豪宅保安風騷曬新春彪炳戰績 黑仔同行年初四只得$630利是錢 行家自爆逗利是絕招｜Juicy叮
豪宅保安風騷曬新春彪炳戰績 黑仔同行年初四只得$630利是錢 行家自爆逗利是絕招｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
30歲港男亮身家呻窮想搵快錢拍拖 網民勸檢討開支 自爆月入萬零花7年儲$100萬｜Juicy叮
30歲港男亮身家呻窮想搵快錢拍拖 網民勸檢討開支 自爆月入萬零花7年儲$100萬｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
影視圈
1小時前
香港貿發局推「創業快綫」計劃 助本地初創踏上成功大道
創科資訊
2小時前
江旻憓收「一男子」利是甜笑回應 向記者派利是須三度「補飛」｜Kelly Online
江旻憓收「一男子」利是甜笑回應 向記者派利是須三度「補飛」｜Kelly Online
政情
7小時前
「御用師奶」黃梓瑋整容全直擊 告別肥師奶重返顏值巔峰 撞樣90年代性感女星關秀媚
「御用師奶」黃梓瑋整容全直擊 告別肥師奶重返顏值巔峰 撞樣90年代性感女星關秀媚
影視圈
5小時前