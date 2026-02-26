Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小米SU7｜成都追撞燃燒調查公布 「車門不能開」因低壓系統斷電

即時中國
更新時間：17:30 2026-02-26 HKT
發佈時間：17:30 2026-02-26 HKT

去年10月發生於成都的小米電動汽車起火事件，轟動全國，近日事故責任認定報告覆議結果出爐。《司法鑒定意見書》顯示，涉事汽車與前車碰撞時的行駛時速度167公里，而車門因低壓系統斷電而無法打開；當事人是因為車輛起火燃燒導致火燒死亡。

車主因車輛起火燒死

據中新社旗下「國事直通車」等媒體報道，車主家屬對車主死亡責任歸屬提出異議，和小米方面未能就賠償等事宜達成一致意見。

相關新聞：SU7 Ultra︱小米失控司機葬火海 施救者士巴拿砸窗：如能開門或可救人

2025年10月13日凌晨3時許，成都天府大道南段發生一宗道路交通事故，當事人鄧某某（男，31歲）駕駛小米SU7 Ultra，行駛過程中與前方同方向由李某駕駛的私家車發生碰撞，隨後越過道路綠化帶，起火燃燒；事故造成鄧某某死亡，經檢測，其涉嫌酒後駕駛。

網上視頻顯示，汽車起火後，數名途人曾試圖開車門救人，但無法打開。此次事故曾引發公眾圍繞電動車門設計和新能源汽車電池是否存在安全隱患、車企是否應為此負責的廣泛討論。

最新公布的車輛鑒定報告顯示，車門無法從外側開啟的原因為「碰撞後低壓系統斷電導致車門外把手釋放功能失效」。低壓系統斷電則系動力電池因碰撞、擠壓引起電芯短路，超過額定範圍的外部電壓或電流竄入低壓電路所致。報告還指出，事故車門外部設置電釋放按鈕，即車門沒有外置的應急機械拉手。

中國工信部早前公布，自2027年1月1日起，所有在中國內地銷售的汽車必須配備「機械式」外把手，意味著電動汽車常用的全隱藏式電子門把手，將因安全隱患被逐步淘汰，成為全球首個禁此設計的國家。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
23小時前
豪宅保安風騷曬新春彪炳戰績 黑仔同行年初四只得$630利是錢 行家自爆逗利是絕招｜Juicy叮
豪宅保安風騷曬新春彪炳戰績 黑仔同行年初四只得$630利是錢 行家自爆逗利是絕招｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
影視圈
9小時前
被告彭勵進否認2項強姦罪受審。資料圖片
18歲女疑飲加料大麻啤酒後暈眩遭強姦 男同事否認兩罪受審
社會
4小時前
連續兩期六合彩13.5注中二獎 金多寶一期派逾百萬 上期獎金僅5位數字｜Juicy叮
連續兩期六合彩13.5注中二獎 金多寶一期派逾百萬 上期獎金僅5位數字｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
香港貿發局推「創業快綫」計劃 助本地初創踏上成功大道
創科資訊
56分鐘前
「御用師奶」黃梓瑋整容全直擊 告別肥師奶重返顏值巔峰 撞樣90年代性感女星關秀媚
「御用師奶」黃梓瑋整容全直擊 告別肥師奶重返顏值巔峰 撞樣90年代性感女星關秀媚
影視圈
4小時前
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
影視圈
7小時前