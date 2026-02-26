小米SU7｜成都追撞燃燒調查公布 「車門不能開」因低壓系統斷電

去年10月發生於成都的小米電動汽車起火事件，轟動全國，近日事故責任認定報告覆議結果出爐。《司法鑒定意見書》顯示，涉事汽車與前車碰撞時的行駛時速度167公里，而車門因低壓系統斷電而無法打開；當事人是因為車輛起火燃燒導致火燒死亡。

車主因車輛起火燒死

據中新社旗下「國事直通車」等媒體報道，車主家屬對車主死亡責任歸屬提出異議，和小米方面未能就賠償等事宜達成一致意見。

2025年10月13日凌晨3時許，成都天府大道南段發生一宗道路交通事故，當事人鄧某某（男，31歲）駕駛小米SU7 Ultra，行駛過程中與前方同方向由李某駕駛的私家車發生碰撞，隨後越過道路綠化帶，起火燃燒；事故造成鄧某某死亡，經檢測，其涉嫌酒後駕駛。

網上視頻顯示，汽車起火後，數名途人曾試圖開車門救人，但無法打開。此次事故曾引發公眾圍繞電動車門設計和新能源汽車電池是否存在安全隱患、車企是否應為此負責的廣泛討論。

最新公布的車輛鑒定報告顯示，車門無法從外側開啟的原因為「碰撞後低壓系統斷電導致車門外把手釋放功能失效」。低壓系統斷電則系動力電池因碰撞、擠壓引起電芯短路，超過額定範圍的外部電壓或電流竄入低壓電路所致。報告還指出，事故車門外部設置電釋放按鈕，即車門沒有外置的應急機械拉手。

中國工信部早前公布，自2027年1月1日起，所有在中國內地銷售的汽車必須配備「機械式」外把手，意味著電動汽車常用的全隱藏式電子門把手，將因安全隱患被逐步淘汰，成為全球首個禁此設計的國家。