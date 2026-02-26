18禁「塵白禁區」︱聯名中國郵政推線下活動 遊戲尺度過大曾惹爭議

2月24日，內地網絡遊戲「塵白禁區」微博發布消息稱，聯動官方中國郵政推出綫下郵局快閃活動，並同步限量發售「箋定恆約」郵政聯名紀念禮盒。「塵白禁區」的畫面尺度較大，標明用戶年齡應在18歲以上，曾涉及淫穢色情內容爭議，聯名活動消息發布後，引起網友的廣泛議論。目前，相關微博已刪除活動推文。

五城同步舉行快閃活動

「塵白禁區」是一款輕科幻題材的3D第三人稱射擊遊戲，於2023年7月上線。游戲在角色衣著、動作設計方面尺度較大，推出的遊戲PV曾有「擦邊」「淫穢色情」等爭議，涉嫌高尺度擦邊、性暗示內容。

「塵白禁區」因遊戲內容尺度過大，禁止18歲以下人士登錄。

2024年4月，「塵白禁區」曾發布公告，為進一步強化未成年人保護工作，營造、維護健康綠色的網絡遊戲環境，將對現有體系中的健康系統進行升級，禁止未滿18歲的未成年人登錄。在下載平台，「塵白禁區」標明用戶年齡應在18歲以上。

不過，「塵白禁區」近日卻宣布聯動中國郵政推出綫下郵局快閃活動。據介紹，活動將在成都、南京、深圳、北京、上海五城同步舉行，參與互動領專屬明信片，集齊8位恆約少女Q版印章，限量1500套「箋定恆約」郵政聯名紀念禮盒同步發售，內含郵票、郵折、紀念幣等珍品。

活動時間為2月28日至3月6日。參與活動的郵局支局為——成都衣冠廟郵政支局、南京生肖郵局、深圳種子郵局2號店、北京大運河主題郵局、上海武康大廈郵局。

廣州金羊網報道，對於本次聯名，不少網友表示「這種東西不能上台面」、「遊戲內容涉嫌淫穢色情」、「這多少有點離譜了」，更有網友表示中國郵政作為公共服務品牌，面向全年齡段、覆蓋全社會，應該謹慎選擇聯動對象，避免對未成年人產生負面影響。

目前，「塵白禁區」微博已刪除活動推文，中國郵政方面未對聯名活動作出回應。