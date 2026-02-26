Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

18禁「塵白禁區」︱聯名中國郵政推線下活動 遊戲尺度過大曾惹爭議

即時中國
更新時間：16:59 2026-02-26 HKT
發佈時間：16:59 2026-02-26 HKT

2月24日，內地網絡遊戲「塵白禁區」微博發布消息稱，聯動官方中國郵政推出綫下郵局快閃活動，並同步限量發售「箋定恆約」郵政聯名紀念禮盒。「塵白禁區」的畫面尺度較大，標明用戶年齡應在18歲以上，曾涉及淫穢色情內容爭議，聯名活動消息發布後，引起網友的廣泛議論。目前，相關微博已刪除活動推文。

五城同步舉行快閃活動

「塵白禁區」是一款輕科幻題材的3D第三人稱射擊遊戲，於2023年7月上線。游戲在角色衣著、動作設計方面尺度較大，推出的遊戲PV曾有「擦邊」「淫穢色情」等爭議，涉嫌高尺度擦邊、性暗示內容。

「塵白禁區」因遊戲內容尺度過大，禁止18歲以下人士登錄。
「塵白禁區」因遊戲內容尺度過大，禁止18歲以下人士登錄。
「塵白禁區」因遊戲內容尺度過大，禁止18歲以下人士登錄。
「塵白禁區」因遊戲內容尺度過大，禁止18歲以下人士登錄。
「塵白禁區」因遊戲內容尺度過大，禁止18歲以下人士登錄。
「塵白禁區」因遊戲內容尺度過大，禁止18歲以下人士登錄。

2024年4月，「塵白禁區」曾發布公告，為進一步強化未成年人保護工作，營造、維護健康綠色的網絡遊戲環境，將對現有體系中的健康系統進行升級，禁止未滿18歲的未成年人登錄。在下載平台，「塵白禁區」標明用戶年齡應在18歲以上。

不過，「塵白禁區」近日卻宣布聯動中國郵政推出綫下郵局快閃活動。據介紹，活動將在成都、南京、深圳、北京、上海五城同步舉行，參與互動領專屬明信片，集齊8位恆約少女Q版印章，限量1500套「箋定恆約」郵政聯名紀念禮盒同步發售，內含郵票、郵折、紀念幣等珍品。

活動時間為2月28日至3月6日。參與活動的郵局支局為——成都衣冠廟郵政支局、南京生肖郵局、深圳種子郵局2號店、北京大運河主題郵局、上海武康大廈郵局。

廣州金羊網報道，對於本次聯名，不少網友表示「這種東西不能上台面」、「遊戲內容涉嫌淫穢色情」、「這多少有點離譜了」，更有網友表示中國郵政作為公共服務品牌，面向全年齡段、覆蓋全社會，應該謹慎選擇聯動對象，避免對未成年人產生負面影響。

目前，「塵白禁區」微博已刪除活動推文，中國郵政方面未對聯名活動作出回應。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
21小時前
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
影視圈
8小時前
連續兩期六合彩13.5注中二獎 金多寶一期派逾百萬 上期獎金僅5位數字｜Juicy叮
連續兩期六合彩13.5注中二獎 金多寶一期派逾百萬 上期獎金僅5位數字｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
豪宅保安風騷曬新春彪炳戰績 黑仔同行年初四只得$630利是錢 行家自爆逗利是絕招｜Juicy叮
豪宅保安風騷曬新春彪炳戰績 黑仔同行年初四只得$630利是錢 行家自爆逗利是絕招｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
飲食
23小時前
「御用師奶」黃梓瑋整容全直擊 告別肥師奶重返顏值巔峰 撞樣90年代性感女星關秀媚
「御用師奶」黃梓瑋整容全直擊 告別肥師奶重返顏值巔峰 撞樣90年代性感女星關秀媚
影視圈
7小時前
被告彭勵進否認2項強姦罪受審。資料圖片
18歲女疑飲加料大麻啤酒後暈眩遭強姦 男同事否認兩罪受審
社會
3小時前
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
影視圈
6小時前