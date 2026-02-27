湖南仔包房打機遭猥褻 女子自動除褲狂摸電競男︱有片

湖南發生女子猥褻男生案件，有年輕男子約了朋友包房專心打機，期間突有女子闖入，脫下自己褲子，企圖強行坐上正在「搏殺」的男子大腿上，需網吧職員及男事主友人合力制服，才保住「清白」。

伸手不斷猥褻男事主

「後浪視訊」報道指，24日，湖南岳陽有年輕男子，相約一朋友到了網吧包房，打算專心在虛擬世界作戰。

從閉路電視影片可見，二人聚精會神打機期間，有一名女子擅自闖入，但兩男只顧「打怪」未有及時發現。

女子入房後，便即自行把褲子褪下，再伸手在男子身上猥褻及試圖坐在對方大腿上。

男生此時才發現有陌生人入了房間，而且對自己性騷擾，於是極力掙扎，但仍未能制止到女子的糾纏。而當時同房的另一男子，過程中一直專注打機，對身旁男女的激烈動作完全沒有反應。

最終，大叫救命，驚動網吧工作人員，加上受害人的同伴，才能合力將女子控制。被非禮的男子隨即報警。

據網吧工作人員透露，涉事女子之前曾經在網吧內滋擾其他客人，但因沒有肢體觸摸，以為是顧客相識的才未有制止。

另外，有目擊者指，起初以為二人是情侶，發生了爭執，所以不好介入。

目前，警方未就事件有通報，未知涉案女子的動機及警方的處理方法。