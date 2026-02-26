Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

低頭族國寶｜大熊貓執遊客掉下手機把玩拒還 飼養員用食物引誘都冇用

即時中國
更新時間：18:00 2026-02-26 HKT
發佈時間：18:00 2026-02-26 HKT

四川成都一個大熊貓景區日前上演一幕「人貓爭手機」趣劇。一名遊客不小心將手機跌入熊貓園區，其中一隻大熊貓「執到寶」，將手機當成新玩具緊抱懷中，任憑飼養員點樣用美食利誘都不肯放手，場面令人哭笑不得。

「食物引誘」攻防戰

事發在2月22日，四川都江堰中華大熊貓苑景區。網上流傳影片所見，一名遊客手機意外跌咗入園區，一隻好奇嘅大熊貓隨即上前，如發現新大陸，將手機一把拿起，然後坐著慢慢「研究」。

相關新聞：成都大熊貓基地︱百厭星掟螺絲帽入場館即封 排隊數小時遊客超掃興

相關新聞：旅美大熊貓丫丫回國兩年　胖了20公斤「判若兩熊」｜有片

景區「奶爸」（飼養員）見狀，立刻手持長夾同埋大熊貓最鍾意食的甘筍趕到現場，想用「食物交換」，怎料這隻國寶完全不領情，還跟奶爸鬥智鬥力。每當奶爸想用想夾走手機，大熊貓就迅速將手機搶返，攬得更實，一副「你越要，我越唔俾」的得戚樣，搞到奶爸束手無策。

最後，大熊貓玩到厭，加上聽到「奶媽」呼喚，才隨手將手機掉在地上，奶爸先可以成功用夾仔將手機「救」返，物歸原主。

專家解釋，大熊貓注意力其實好短暫，當玩到厭、覺得「冇癮」之後，自然就會失去興趣。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
23小時前
豪宅保安風騷曬新春彪炳戰績 黑仔同行年初四只得$630利是錢 行家自爆逗利是絕招｜Juicy叮
豪宅保安風騷曬新春彪炳戰績 黑仔同行年初四只得$630利是錢 行家自爆逗利是絕招｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
影視圈
9小時前
被告彭勵進否認2項強姦罪受審。資料圖片
18歲女疑飲加料大麻啤酒後暈眩遭強姦 男同事否認兩罪受審
社會
4小時前
連續兩期六合彩13.5注中二獎 金多寶一期派逾百萬 上期獎金僅5位數字｜Juicy叮
連續兩期六合彩13.5注中二獎 金多寶一期派逾百萬 上期獎金僅5位數字｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
香港貿發局推「創業快綫」計劃 助本地初創踏上成功大道
創科資訊
56分鐘前
「御用師奶」黃梓瑋整容全直擊 告別肥師奶重返顏值巔峰 撞樣90年代性感女星關秀媚
「御用師奶」黃梓瑋整容全直擊 告別肥師奶重返顏值巔峰 撞樣90年代性感女星關秀媚
影視圈
4小時前
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
影視圈
7小時前