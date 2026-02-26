低頭族國寶｜大熊貓執遊客掉下手機把玩拒還 飼養員用食物引誘都冇用

四川成都一個大熊貓景區日前上演一幕「人貓爭手機」趣劇。一名遊客不小心將手機跌入熊貓園區，其中一隻大熊貓「執到寶」，將手機當成新玩具緊抱懷中，任憑飼養員點樣用美食利誘都不肯放手，場面令人哭笑不得。

「食物引誘」攻防戰

事發在2月22日，四川都江堰中華大熊貓苑景區。網上流傳影片所見，一名遊客手機意外跌咗入園區，一隻好奇嘅大熊貓隨即上前，如發現新大陸，將手機一把拿起，然後坐著慢慢「研究」。

景區「奶爸」（飼養員）見狀，立刻手持長夾同埋大熊貓最鍾意食的甘筍趕到現場，想用「食物交換」，怎料這隻國寶完全不領情，還跟奶爸鬥智鬥力。每當奶爸想用想夾走手機，大熊貓就迅速將手機搶返，攬得更實，一副「你越要，我越唔俾」的得戚樣，搞到奶爸束手無策。

最後，大熊貓玩到厭，加上聽到「奶媽」呼喚，才隨手將手機掉在地上，奶爸先可以成功用夾仔將手機「救」返，物歸原主。

專家解釋，大熊貓注意力其實好短暫，當玩到厭、覺得「冇癮」之後，自然就會失去興趣。