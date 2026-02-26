據《澎湃新聞》從相關方面獲悉，當代著名法學家、法學教育家、中國人民大學榮譽一級教授高銘暄，於今日（26日）在北京逝世，享年98歲。高教授一生致力於刑事法律研究，不僅是新中國刑法學的主要奠基者，更是唯一獲得「人民教育家」國家榮譽稱號的法學界代表。

參與兩次刑法典起草

高銘暄生於1928年，自1953年起長期執教於中國人民大學。他的一生與新中國刑法的誕生與發展緊密相連，曾先後參與1979年刑法典的起草工作，以及1997年刑法典的重大修訂工程。作為刑事法律界的權威，他多次為最高司法機關提供諮詢，對中國刑事司法解釋的制訂貢獻良多。

中國刑法學奠基人高銘暄北京逝世，享年98歲。(澎湃新聞)

獲授「人民教育家」稱號

除學術成就卓越，高銘暄在法學教育領域亦是桃李滿天下。他曾擔任人大法學院院長、中國法學會刑法學研究會會長等要職，並在2019年獲頒「人民教育家」國家榮譽稱號及「最美奮鬥者」殊榮。他的研究成果曾被收入英國劍橋世界名人錄，其嚴謹的治學態度與高尚的師德一直備受讚譽。

高銘暄在國際上亦享有崇高地位，曾兼任國際刑法學協會名譽副主席。即便步入晚年，他仍擔任北京師範大學刑事法律科學研究院名譽院長及博士生導師，持續為中國刑法學的現代化與國際交流貢獻力量。

