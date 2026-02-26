Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

羅湖/皇崗口岸︱尿片男胯下搜出2.9克K粉 驚青女著「氯胺酮鞋墊」斷正

即時中國
羅湖口岸及皇崗口岸近日分別截獲一男一女旅客，身上藏有氯胺酮，其中男子用身上的尿片藏了3包；女子則在鞋墊包著兩包「K粉」。

海關發布指，日前羅湖海關有一名拿紅色膠袋的男子入境，過關時突然急急腳及「扮」翻動膠袋，被關員發現有異，搜查後，在其穿著的紙尿褲內發現3包白色粉末，總重2.9克，經鑑定是俗稱「K粉」的氯胺酮。

另外，皇崗海關日前有女子入境時，因神情慌張、步態異常，被關員截查，發現在右腳鞋墊藏有由紙巾包著的兩包粉末或晶體，經鑑定，是總重3.33克的氯胺酮。

海關提醒：根據《中華人民共和國刑法》第三百四十七條規定，走私、販賣、運輸、製造毒品，無論數量多少，都應當追究刑事責任，予以刑事處罰。

 

