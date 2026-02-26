拆甲救命｜湖南女心跳驟停險死 美甲太厚重阻礙醫療監測

湖南省一名28歲女子，日前突發突發性心肌炎，心跳驟停命懸一線，然而在搶救過程中，她一手長款美甲一度造成血氧監測受阻，迫使醫生緊急聯繫專業美甲師到場「拆甲」，才為搶救贏得了寶貴時間。醫生提醒，厚重美甲恐影響醫療監測，籲民眾提高警覺。

美麗背後的健康隱患

據內媒報道，湖南臨澧28歲女子麗麗（化名）2月5日因突發胸悶、乏力、頭暈等不適，前往當地醫院就診後，檢查指標疑似心梗，當日便被緊急轉診至湖南省人民醫院急診ICU。轉入急診時，小麗的病情急轉直下，突發意識不清、呼吸微弱，還頻繁發作室顫，經確診為突發性心肌炎、心源性休克、心跳驟停，生命跡象岌岌可危。醫療團隊迅速判斷，問題出在麗麗過厚、過長的美甲上，這些裝飾物阻礙了儀器光線的穿透，導致無法即時評估病情並調整治療方案。

在萬分緊急的情況下，醫生做出了果斷的決定：立即聯繫一位專業美甲師前來醫院協助。待美甲師將麗麗指甲上的裝飾物全部卸除後，監測儀器終於恢復正常。醫護團隊迅速根據準確的血氧指標調整治療，經過多學科團隊的全力施救，麗麗的室顫得到有效控制，生命徵象逐漸平穩，最終成功脫離險境。

湖南省人民醫院的醫生指出，在臨床上，因美甲干擾診療的情況並不少見。精緻的美甲背後，可能隱藏著易被忽視的健康風險，例如指脈氧儀等許多醫療設備需透過光線穿透指甲或皮膚來偵測。過厚、顏色過深或貼有飾品的美甲會直接影響數據準確性，延誤診斷與治療。而且亦有可能增加感染風險，美甲過程中反覆打磨會損傷指甲本身的保護層。若使用不合格的產品或操作不衛生，更可能引發指甲周邊皮膚的細菌或真菌感染。

小知識：如何兼顧美麗與安全？

選擇簡約，源頭降險：日常可優先選擇簡約、輕薄的美甲款式，並務必選擇正規、衛生的美甲機構，以保障產品品質與操作安全。

適時卸載，為健康讓路：若身體出現不適需要就醫，應及時將指甲「卸下負擔」，為主動掃清臨床診療操作中可能遇到的障礙。

定期休息，理性守護：應定期讓指甲恢復自然狀態，給予其充足的「休息時間」。這不僅是對精緻美麗的理性守護，更是對自身生命安全的鄭重負責。