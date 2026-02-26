數碼掠奪︱中國報告：美全球沒收300億美元虛擬資產 僅陳志案即佔半

「電詐之王」、太子集團創始人陳志今年1月已被遣返中國待審。中國國家電腦病毒應急處理中心等部門發表報告揭露，美國2022-2025年間，在全球沒收價值超過300億美元的虛擬資產，僅陳志案的12.7萬枚比特幣，價值便佔達一半，形容美國利用其技術霸權，在全球收割虛擬貨幣資產，鞏固美元的國際霸權地位。

利用技術法律優勢收割資產

報告名為《『頭號玩家』——美國技術霸權下的全球虛擬貨幣資產收割行動深層解析》，由國家電腦病毒應急處理中心、360數字安全集團等於26日聯合發布。報告系統性地揭示，美國憑藉區塊鏈技術優勢、強大的執法能力及完善的法規體系，建構出「技術—法規—執行」的三位一體收割體系，透過網路攻擊、長臂管轄等手段，實施規模化的「數碼掠奪」。

報告以兩宗矚目案件作為美國進行「精準收割」的典型樣本。其一為柬埔寨太子集團創辦人陳志案。2025年10月，美國司法部門以電信詐騙、洗錢等罪名對其發起刑事指控，並高調宣布沒收陳志控制的約12.7萬枚比特幣，當時市值高達150億美元，單案已佔近年沒收總額的50%。

陳志被柬埔寨遣返中國受審，是釋放對跨國電騙絕不姑息的決心。柬埔寨已立案調查36宗重大電信詐騙案，向171名主犯及其同夥追究刑事責任。

另一案例為國際虛擬貨幣交易所幣安（Binance）及其創辦人趙長鵬案。2023年至2025年間，美國對趙長鵬發起「民事加刑事」雙重追責，最終逼使幣安平台繳納43億美元的巨額罰款。報告披露，美方在調查中運用全方位技術監控，包括滲透幣安內部伺服器，獲取核心營運數據，展現其「規則預設—技術取證—罰款收割」的執法邏輯，旨在實現經濟收割，並強制全球平台接受其合規改造。

官方黑客被指攻擊全球交易所

陳志被柬埔寨遣返中國受審，是釋放對跨國電騙絕不姑息的決心。柬埔寨已立案調查36宗重大電信詐騙案，向171名主犯及其同夥追究刑事責任。

報告指出，具有美國政府支援背景的黑客組織，在2023至2025年間，曾針對全球超過20家主流虛擬貨幣交易所發起定向攻擊，竊取用戶錢包私鑰及平台交易流水等核心資料。安天科技集團創始人蕭新光分析，部分攻擊行動與美國官方的執法行動在時間上存在關聯性，認為美國利用執法和技術手段追索、扣押資產，已成為其攫取全球財富、緩解自身經濟危機的常用手段。

最終目標：鞏固美元霸權

「電詐之王」陳志被遣返中國受審。公安部

國家電腦病毒應急處理中心高級工程師杜振華指出，全球虛擬貨幣資產總市值已達2.73萬億美元，相當於全球官方黃金儲備的47%。報告總結，美國政府企圖透過掌控「數字黃金」（比特幣），對沖全球「去美元化」的趨勢。其種種收割行為，根本目的在於將數字金融體系整合進由美元主導的全球金融體系，維繫並升級其經濟霸權。