上海80歲獨居富婆求「關心」 遭快遞哥當ATM轉走¥95萬捧女主播

獨居老人生活要人料理，心靈又倍需關懷，卻成為不法之徒欺騙對象。上海有年逾80歲的獨居女富婆，覺得相熟的跑腿小哥細心，希望對方多加照顧自己日常生活，最終被跑腿藉機在手機累轉走超過95萬人民幣，用於個人消費和捧女主播。

主動透露擁兩套房豐厚遺產

《鄭州晚報》報道，上海80多歲的姜老太擁有兩套房產，豐厚積蓄和退休金收入，但老伴死後無人可以依賴。

姜老太見常給自己送快遞的小哥石某，常給她幫助，覺得人品不錯，於是主動親近，向石某不時送零食和給小費，拉近關係，希望對方能多所照顧獨居的她。

跑腿石某當姜老太是ATM，不斷偷錢用於消費打賞女主播。

跑腿石某當姜老太是ATM，不斷偷錢用於消費打賞女主播。

姜老太更曾主動提及，自己懂炒股票，有兩套房產，還說石某可以搬來住，方便照顧自己。

後來，姜老太要石某教她網上購物，遭石某暗中記下姜老太的支付密碼。自此，石某便經常藉教姜老太用手機、提升網速等不同理由，私自從姜老太的賬戶轟錢給自己揮霍和打賞女主播。

直至2025年11月，石某因欠債，主動聯絡姜老太，再藉口調整網速，2日間在對方賬戶轉走9萬多元，終被姜老太發現石某偷錢。

警方調查後，發現石某長期將姜老太當ATM，每到缺錢便私自在受害人賬戶中轉錢給自己，累計涉款逾95萬元，遭寶山區檢察院以盜竊罪起訴。