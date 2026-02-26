Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上海80歲獨居富婆求「關心」 遭快遞哥當ATM轉走¥95萬捧女主播

即時中國
更新時間：10:19 2026-02-26 HKT
發佈時間：10:19 2026-02-26 HKT

獨居老人生活要人料理，心靈又倍需關懷，卻成為不法之徒欺騙對象。上海有年逾80歲的獨居女富婆，覺得相熟的跑腿小哥細心，希望對方多加照顧自己日常生活，最終被跑腿藉機在手機累轉走超過95萬人民幣，用於個人消費和捧女主播。

主動透露擁兩套房豐厚遺產

《鄭州晚報》報道，上海80多歲的姜老太擁有兩套房產，豐厚積蓄和退休金收入，但老伴死後無人可以依賴。

姜老太見常給自己送快遞的小哥石某，常給她幫助，覺得人品不錯，於是主動親近，向石某不時送零食和給小費，拉近關係，希望對方能多所照顧獨居的她。

跑腿石某當姜老太是ATM，不斷偷錢用於消費打賞女主播。
跑腿石某當姜老太是ATM，不斷偷錢用於消費打賞女主播。
跑腿石某當姜老太是ATM，不斷偷錢用於消費打賞女主播。
跑腿石某當姜老太是ATM，不斷偷錢用於消費打賞女主播。

姜老太更曾主動提及，自己懂炒股票，有兩套房產，還說石某可以搬來住，方便照顧自己。

後來，姜老太要石某教她網上購物，遭石某暗中記下姜老太的支付密碼。自此，石某便經常藉教姜老太用手機、提升網速等不同理由，私自從姜老太的賬戶轟錢給自己揮霍和打賞女主播。

直至2025年11月，石某因欠債，主動聯絡姜老太，再藉口調整網速，2日間在對方賬戶轉走9萬多元，終被姜老太發現石某偷錢。

警方調查後，發現石某長期將姜老太當ATM，每到缺錢便私自在受害人賬戶中轉錢給自己，累計涉款逾95萬元，遭寶山區檢察院以盜竊罪起訴。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
15小時前
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
19小時前
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
18小時前
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
即時國際
13小時前
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
21小時前
TVB「最經典女醜角」面目全非 遭質疑「重度醫美」尤如換臉 身體一部份斷裂令人憂心
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」尤如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
影視圈
2小時前
油站打尖︱無品婦「人肉路障」瞓後方車頭 車主驚呼：佢子女睇住︱有片
00:49
油站打尖︱無品婦「人肉路障」瞓後方車頭 車主驚呼：佢子女睇住︱有片
即時中國
3小時前
女行團｜HOY TV旅遊節目 五大女主持挑戰電視尺度 邱晴打頭陣「漲卜卜」上圍震撼視覺 泳衣放題大解放
女行團｜HOY TV旅遊節目 五大女主持挑戰電視尺度 邱晴打頭陣「漲卜卜」上圍震撼視覺 泳衣放題大解放
影視圈
14小時前
東張西望丨戀童癖教練全程閃避拒回應 陳媽媽曾欲妥協不追究成全關係 與兒子感情關係變疏離：有諗過自殺
東張西望丨戀童癖教練全程閃避拒回應 陳媽媽曾欲妥協不追究成全關係 與兒子感情關係變疏離：有諗過自殺
影視圈
13小時前
偕夫北上按摩 港妻不滿女技師私下拎WeChat 經理回應火上加油:點解我要受呢啲委屈
偕夫北上按摩 港妻不滿女技師私下拎WeChat 經理回應火上加油:點解我要受呢啲委屈
旅遊
2026-02-25 09:48 HKT