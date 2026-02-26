希音創始人罕見露面 擬3年內在粵投入逾百億

中國跨境快時尚巨頭希音（Shein）創始人兼董事長許仰天，前天罕見現身廣東省高質量發展大會現場。他稱未來3年將在粵投入超過100億元（人民幣，下同）建智慧供應鏈體系，打造世界級時尚產業集群，並稱廣東是「希音的根」。

打造世界級時尚產業集群

據報道，許仰天1984年出生，十分神秘，極少露面及發表公開講話。希音成立於2012年，最早以自主品牌起家，跟UNIQLO、Zara等採用相同模式，並逐漸發展「自營品牌+平台」模式。如今希音業務覆蓋160多個國家和地區，已成長為全球3大時尚零售商之一，總部設在新加坡，但實際的運營中樞在廣州市。

作為企業代表的許仰天發言稱，希音自2014年落戶廣州以來保持高速增長，去年平台出口額已超千億元。他現場解碼希音的發展「密碼」稱，是廣東完備的產業生態、一流的營商環境成就了企業快速成長，從番禺的服裝工廠到白雲的物流樞紐，再到遍布全省的跨境電商生態，廣東產業生態構成了希音「小單快反」模式的核心支撐，使其能將設計稿到交付的周期壓縮至2至3周。

許仰天透露指，未來3年，希音將在廣東省內深度參與「跨境電商+產業帶」試點，讓更多中小工廠享受到跨境電商紅利；將持續投入供應鏈賦能及人才培養，提升傳統製造業的數字化轉型；將續扎根廣東，打造世界級時尚產業集群。