新春高速塞車︱人妻偶遇十年未見初戀 網民萬般感觸：相見沒有紅著臉︱有片

新春假期結束，大批內地民眾架車回家，令多地出現嚴重塞車。當各人在公路發呆之際，可會想到，有認識的人在附近。



昨日，一名帳號「湯丸媽媽少女心」的人妻在抖音發帖。她自己日前在返回杭州的高速上，竟偶遇10年沒見過面的初戀。

「湯丸媽媽少女心」寫道：「滬渝高速堵車，從銅陵下了高速走國道，沒一會我就看到了他的車牌，我心裡一驚，跟上去確認是他，我按了兩聲喇叭，他才認出來我。我大大方方地和他打了個招呼，他也對著我打了招呼，真好，這十年，大家過的都很好。」

帖文或觸動無數網民，即時引來巨大迴響，短短一日就有超過6000個留言。

傾盡年華終是夢：你們還是有緣分的，有的人一個小區樓上樓下都很難遇見，你們卻能在茫茫人海還能相遇

佛系健身：相見沒有紅著臉，更加沒有紅著眼

葉（互粉）：無數次想像過見面要說什麼，真正見面的時候就像朋友一樣打個招呼