熱播短劇爆揩油疑雲 網民：拍得夠真實

熱播短劇《重回被換子之前，侯府主母贏麻了》，近日遭質疑一場綁架戲中，男演員有鹹豬手嫌疑，在鏡頭前用手捏女演員胸部，引發劇組利用揩油畫面博流量的爭議。

重生主題榜第五位

綜合內媒報道，位處短劇重生主題第五位的《重回被換子之前，侯府主母贏麻了》，近日播出的第28集，當中有一場綁架戲出現爭議。

投訴的網民指，該場戲的男演員，從後用手掩著女演員的嘴，另一隻手則抱著對方身體，企圖拉走女演員。不過，男演員的左手，明顯的放到女演員的胸部且作水平移動，認為是不必要的觸碰，有「揩油」之嫌。

熱播短劇《重回被換子之前，侯府主母贏麻了》爆出揩油爭議。

又指，即使演員拍攝時無心之失，碰到女演員的敏感部住，但劇組發現時卻未剪走相關鏡頭，明顯是想利用這類低俗衝擊性大的畫面，博取流量。

至發稿時，劇組未就評論有回應。

網民則認為，「這算啥？？？演戲都伸舌頭了，摸個胸不正常？」、「電視劇裡不是男女朋友不也一樣親嘴嗎」、「這才真實，流忙（氓）綁架女人不就這樣麼」、「有些觀眾真的看的太細了啊」、「沒新聞報導了嗎？親嘴 床戲 拉絲一大把啊！」、「這就叫當事人都不介意，網友倒介意了」。