不平等合約？︱海南教師參加新工招聘試被炒 教育局：將勞動仲裁

海南有中學教師，因為試到其他單位應試，找更佳的工作機會，遭任職的校方知悉解僱，在網上引起熱烈討論。原來，校方的合約註明，合約期內不得報考其他單位。當地教育局指，事件已交勞動部門仲裁。

網民批教師既要又要

據中國新聞週刊報道，海南民辦的三亞中學2025年開除了一名教師，理由是對方在合約期內，即在「2025年9月至10月期間，未經學校批准名了其他單位的招聘並參加考試」，指教師已違反學校《教職工管理規定》，屬於嚴重違紀行為，決定予以開除處分。

三亞市教育局人事科工作人員24日確認事件屬實，指涉事教師去年7月入職三亞中學，聘用合同期限為3年。

該教師被開除後，已經申請勞動仲裁。上述工作人員指，勞動合同裡面已經寫到，在合同期限內未經單位允許，不能去報考其他單位，至於這樣的約定合理與否，要等勞動部門去裁決。

對方又透露，涉事教師參加的招聘考試未通過，但因公開考試成績，被三亞中學知悉而採取行動。

該工作人員指，三亞中學屬於民辦學校，由於教師流動性比較大，校方為了方便管理，才有這樣的規定。他說，如果勞動部門最後裁決校方的規定不合理，他們會督促校方去改善這樣的規定，不僅要做到公平公正，還要有一定的人文關懷。

網民對事件有熱烈討論，部份認為聘用合同內容不合理，「違法違規的合同內容應該歸屬無效」、「違法合同條款，簽了也無效的」、「只是去考試，人家就想練練手不行嗎」、「不是工作自由嗎」、「教師也是工作，不要道德綁架，人往高處走」。

也有很多網民認為教師應尊重合約精神，「提前報備既是尊重，也是對學生和崗位負責」、「既要又要」、「老師考編是好事，但也要顧及學校正常教學秩序」、「吃著碗裡看著鍋裡」。