Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

不平等合約？︱海南教師參加新工招聘試被炒 教育局：將勞動仲裁

即時中國
更新時間：17:00 2026-02-25 HKT
發佈時間：17:00 2026-02-25 HKT

海南有中學教師，因為試到其他單位應試，找更佳的工作機會，遭任職的校方知悉解僱，在網上引起熱烈討論。原來，校方的合約註明，合約期內不得報考其他單位。當地教育局指，事件已交勞動部門仲裁。

網民批教師既要又要

據中國新聞週刊報道，海南民辦的三亞中學2025年開除了一名教師，理由是對方在合約期內，即在「2025年9月至10月期間，未經學校批准名了其他單位的招聘並參加考試」，指教師已違反學校《教職工管理規定》，屬於嚴重違紀行為，決定予以開除處分。

三亞市教育局人事科工作人員24日確認事件屬實，指涉事教師去年7月入職三亞中學，聘用合同期限為3年。

該教師被開除後，已經申請勞動仲裁。上述工作人員指，勞動合同裡面已經寫到，在合同期限內未經單位允許，不能去報考其他單位，至於這樣的約定合理與否，要等勞動部門去裁決。

對方又透露，涉事教師參加的招聘考試未通過，但因公開考試成績，被三亞中學知悉而採取行動。

該工作人員指，三亞中學屬於民辦學校，由於教師流動性比較大，校方為了方便管理，才有這樣的規定。他說，如果勞動部門最後裁決校方的規定不合理，他們會督促校方去改善這樣的規定，不僅要做到公平公正，還要有一定的人文關懷。

網民對事件有熱烈討論，部份認為聘用合同內容不合理，「違法違規的合同內容應該歸屬無效」、「違法合同條款，簽了也無效的」、「只是去考試，人家就想練練手不行嗎」、「不是工作自由嗎」、「教師也是工作，不要道德綁架，人往高處走」。

也有很多網民認為教師應尊重合約精神，「提前報備既是尊重，也是對學生和崗位負責」、「既要又要」、「老師考編是好事，但也要顧及學校正常教學秩序」、「吃著碗裡看著鍋裡」。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案2026．持續更新︱陳茂波早上11時公布預算案 熱傳「派糖」措施一覽 公務員加薪有望？
01:46
財政預算案2026｜庫房轉虧為盈倒賺29億 「派糖」力度增 下年度綜合盈餘預計為221億
政情
5小時前
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解事件
00:47
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解及慰問死者家人
突發
8小時前
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
4小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
2026-02-23 08:00 HKT
財政預算案2026︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減車價貴幾多？即睇熱門車款現價比較
02:14
財政預算案︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減貴幾多？即睇熱門車款比較 Tesla/BYD/豐田
社會
5小時前
游飈離世丨游飈遺下11歲女兒 妻心碎發文：我的巨人倒下了 黃文標憂孤兒寡母陷困境朋友圈發起籌款
01:48
游飈離世丨游飈遺下11歲女兒 妻心碎發文：我的巨人倒下了 黃文標憂孤兒寡母陷困境朋友圈發起籌款
影視圈
3小時前
財政預算案2026︱為何不派消費券？ 陳茂波：消費意欲有改善 非合適時間推
財政預算案2026︱「派糖」措施涉220億 比去年多1.8倍 為何不派消費券？ 陳茂波：非合適時間推
政情
2小時前
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
01:48
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
影視圈
10小時前
電動車「一換一」取消！須趕及3.31尾班車 否則失最高$17萬稅務寬減
01:07
財政預算案2026︱電動車「一換一」3.31後取消！須趕及尾班車 否則失最高$17萬稅務寬減
社會
5小時前
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
03:01
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
2026-02-24 17:02 HKT