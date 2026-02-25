廣東「新春第一會」 聚焦製造業服務業協同

廣東省委、省政府昨日在廣州召開全省高品質發展大會，聚焦「製造業與服務業協同發展」主題。省委書記黃坤明表示，要最大限度為技術創新和市場探索鬆綁，讓低空經濟「飛」起來、自動駕駛「跑」起來、具身智能「用」起來，確保既「放得活」又「管得好」。

這是廣東連續第4年召開「新春第一會」。黃坤明在會上提及廣東到2035年的遠景目標：經濟總量相比2022年實現倍增、達25.8萬億元人民幣左右；人均地區生產總值較2020年翻番，達到中等發達國家水準。

黃坤明指出，廣東要在「製造強省」與「服務高地」相互成就中打開產業發展。要厚積科技創新營養能量，讓低空經濟「飛」起來、自動駕駛「跑」起來、具身智慧「用」起來，確保既「放得活」又「管得好」。希望製造業和服務業從業者張開懷抱迎接智慧時代的到來，依託人工智能技術底座提升兩業協同發展水準，共同打造智慧經濟新形態。

今年登上主論壇的7間企業、機構裡，有3間來自深圳，1間來自廣州，1間來自東莞，當中包括華為。超過半數的企業、機構和科技行業密切相關，科技味、創新味足，是它們的最大特點之一。廣東是外貿大省，也有「希音」這樣的跨境電商平台。希音在發言中，也提到了服裝等廣東的傳統產業。