宇樹科技︱「Unitree As2」四足機械人規格強勁 上山下海任勞任怨︱有片
更新時間：22:55 2026-02-24 HKT
發佈時間：22:55 2026-02-24 HKT
中國機械人發展迅速，各企業都大力投放資金開發。作為業界領先者的宇樹科技，其官方微博今日公佈一款「Unitree As2」的四足機械人，其規格即時成為網民焦點，帖文更附有影片，顯示「Unitree As2」強大功能。
據資料顯示，「Unitree As2」身軀小巧，具備90N.m峰值扭矩，空載續航超4小時，IP54防雨水，可適應小雨、輕度揚塵等戶外復雜環境，在各類地形中都能靈活行走。「Unitree As2」負載15kg，續航超13km。
同時，「Unitree As2」開放二次開發生態，還可選配7軸靈巧機械臂等配件，或能充分賦能工業巡檢、物流運輸等多領域的行業應用。
