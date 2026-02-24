Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宇樹科技︱「Unitree As2」四足機械人規格強勁 上山下海任勞任怨︱有片

即時中國
更新時間：22:55 2026-02-24 HKT
發佈時間：22:55 2026-02-24 HKT

中國機械人發展迅速，各企業都大力投放資金開發。作為業界領先者的宇樹科技，其官方微博今日公佈一款「Unitree As2」的四足機械人，其規格即時成為網民焦點，帖文更附有影片，顯示「Unitree As2」強大功能。

據資料顯示，「Unitree As2」身軀小巧，具備90N.m峰值扭矩，空載續航超4小時，IP54防雨水，可適應小雨、輕度揚塵等戶外復雜環境，在各類地形中都能靈活行走。「Unitree As2」負載15kg，續航超13km。

同時，「Unitree As2」開放二次開發生態，還可選配7軸靈巧機械臂等配件，或能充分賦能工業巡檢、物流運輸等多領域的行業應用。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
03:01
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
6小時前
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
投資理財
17小時前
爆發彩票爭奪戰的OK便店店。Google Maps
彩票爭奪戰 | 顧客棄買彩票中億元 店經理下班秒買走 OK提訴訟爭奪
即時國際
11小時前
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
好去處
9小時前
點心紙唔係咁填？00後飲茶「打剔再畫圈」爆世代戰 網民：90後睇到血壓高｜Juicy叮
點心紙唔係咁填？00後飲茶「打剔再畫圈」爆世代戰 網民：90後睇到血壓高｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
《中年好聲音》索爆評審海兒舊照被瘋傳 樣貌身材被質疑判若兩人 女神親回：再樣衰啲都有
《中年好聲音》索爆評審海兒舊照被瘋傳 樣貌身材被質疑判若兩人 女神親回：再樣衰啲都有
影視圈
5小時前
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
生活百科
2026-02-23 19:15 HKT
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
即時國際
2026-02-23 19:10 HKT
財政預算案2026︱電動車一換一傳取消 代理各出奇招：營業至凌晨、收$100訂金保優惠價
01:16
財政預算案2026︱電動車一換一傳取消 代理各出奇招：營業至凌晨、收$100訂金保優惠價
社會
7小時前
六合彩︱800萬頭獎今晚攪珠 即睇十大幸運號碼
六合彩︱800萬頭獎攪珠結果出爐 入嚟對冧巴！
社會
2小時前