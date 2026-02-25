春節丁財兩旺創新高 國內遊5.96億人次總花費逾8千億

馬年春節9日長假結束，全國文旅消費成績單出爐。全國國內出遊5.96億人次，國內出遊總花費8034.83億元（人民幣，下同），假日遊客人數和花費均創歷史新高。多地景區、餐飲門店人氣爆棚，「反向過年」與「返鄉遊」雙向奔赴。自駕遊迎來顯著增長，一批縣城酒店入住翻番。中國旅遊研究院院長戴斌展望，今年旅遊經濟將迎「高開穩走」新格局。

錯峰旅遊成過年新方式

今年春節假期從2月15日到2月23日，一共9天，較去年多1天。經文化和旅遊部資料中心測算，9天假期間，全國國內出遊5.96億人次，較去年春節假日8天增加0.95億人次；國內出遊總花費8034.83億元，較去年增加1264.81億元，假日遊客人數和花費均創歷史新高，全國文化和旅遊市場平穩有序。

超長假期讓人們有了更充裕的時間闔家團圓，「探親+旅遊」、分段旅遊、錯峰旅遊等成為過年新方式。去哪兒旅行數據指，返鄉年輕人「訂爆」縣城酒店，安徽阜陽臨泉縣、湖南常德漢壽縣、廣西欽州靈山縣等多地非旅遊景區類縣城酒店入住量翻倍增長。

港商連鎖酒店生意火爆

港商吳先生在福建南安市水頭鎮投資的一家連鎖酒店，春節期間生意火爆。他告訴《星島》，廣東、浙江等地遊客自駕遊到廈門、泉州，但城市酒店很難訂到或價格很貴，水頭鎮距廈門、泉州只有40分鐘左右車程，成為他們的選擇。

「反向過年」也從一種小眾選擇變成潮流。由於太原到上海的機票較上海到太原，單人單程便宜千餘元，在上海工作的山西女孩劉鑫選擇接父母來滬過年。她用省下來的「機票預算」帶著父母到上海迪士尼樂園、上海科技館、武康路等地遊玩，「父母玩得很盡興，也更加理解和支持我在上海工作的選擇！」去哪兒數據顯示，今年春節60歲以上老人酒店入住量同比增長56%。

福建推逾4300場文旅消費活動

央視新聞報道亦指，今年春節各地集中發放消費券和專項補貼，推動文旅市場購銷兩旺。其中福建推出4300多場文旅消費活動、560多項優惠政策；湖南通過發放消費券、景區門票優惠、藝術惠民演出等開展促消費活動3000餘場。

科技賦能場景創新，福建泉州非遺燈會上線超2000盞非遺花燈，以數字光影技術打造「火樹銀花不夜天」的新春盛景，創新推出「世遺探秘」全域AI劇本遊。鄉村旅遊紅紅火火，各地推出古鎮民俗、鄉村專線、田園體驗等產品，讓遊客賞綠水青山、憶濃濃鄉愁。