湖南漢放煙花當場身亡 家屬：沒飛起就炸了

即時中國
更新時間：17:00 2026-02-24 HKT
發佈時間：17:00 2026-02-24 HKT

近日，湖南省湘陰縣發生一宗令人痛心的意外。一名33歲男子在燃放煙花時，煙花發生「炸膛」（在發射管內爆炸）意外，不幸胸部被擊中，導致當場身亡。目前當地多個部門已介入調查。

據悉，事件最初由死者的姐姐於2月23日在網上發文披露。她悲痛地表示，33歲的弟弟在放煙花時遭遇炸膛意外，不幸離世。

涉案煙花。 新京報
2月24日，內媒向事發地的社區居委會求證。居委會工作人員證實了該宗悲劇，並表示事故確切發生時間為22日。針對肇事煙花是否存在質量（品質）問題，相關單位正在進行詳細調查，目前多個政府部門也已介入處置善後事宜。

湘濱鎮政府方面在接受採訪時指出，案發地點實際上屬於「煙花限放區」。官方目前將此案定性為意外事件，至於具體的肇事原因、煙花來源以及相關責任歸屬，相關的調查工作仍在持續進行中。

