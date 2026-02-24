皇崗口岸｜跨境司機褲袋脹卜卜 超額攜21.2萬港幣現金斷正｜有片

深圳皇崗海關近日在口岸出境車道查獲一宗旅客違規攜帶超額現金案件，一名跨境客車司機因褲袋異常「鼓脹」，被關員識破，搜出其未向海關申報的21.2萬港元現金。

事發當天，一輛跨境客車駛經皇崗口岸出境車道，海關關員在進行例行監管時，察覺該車司機的褲袋有明顯的異物，顯得異常鼓脹。

經進一步檢查，關員在該名司機的褲袋內發現一個黑色膠袋包裹現金，清點後確認為港幣21.2萬元。海關核查後發現，該名司機屬於15天內多次出境的「常客」旅客，其攜帶的現金已遠超規定限額。

海關提醒：根據相關規定，15天內第二次及以上出境旅客可攜帶等值不超過1000美元港幣現鈔，超出額度的海關不予放行。如確需攜帶超出限額的大量現鈔，應事先到外匯管理部門或銀行申領攜帶外匯出境許可證。

