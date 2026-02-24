Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

女子西藏雪山失蹤一天奇蹟獲救 靠牛糞保溫衞生巾包腳逃鬼門關

即時中國
更新時間：15:30 2026-02-24 HKT
發佈時間：15:30 2026-02-24 HKT

西藏山南市庫拉崗日景區近日發生一宗行山女子失蹤驚魂。一名女遊客於22日在徒步期間，因突遇暴雪與團隊失散，失聯超過一天。當地政府、警方及村民隨即展開大規模通宵搜救，最終於翌日在一處牛棚內尋獲該名女生。在嚴寒天氣下，女子利用牛糞堵住棚口保暖，奇蹟般在惡劣環境下生還，身體狀況良好。

事發在22日，該名女生跟隨旅行團在庫拉崗日行山，途中天氣突變，下起大雪。領隊見狀決定帶領團隊下撤，但該女生在能見度極低的情況下走錯方向，與大隊失散。

天氣突變與大隊失散

據當地民宿老闆透露，當地有不成文規定，會扣起上山遊客的身份證，待其下山後領回。當晚7時許，該女生遲遲未歸，村里意識到事態嚴重，隨即組織多批村民及警察，連夜冒著大雪上山搜救。

搜救人員於23日中午，終在一處牛棚內發現了失聯的女生。參與救援的人員讚嘆她「非常厲害」，指她在失聯後保持冷靜，有意識地利用牛棚內的牛糞堵住棚口以抵禦風雪，並用衛生巾包裹雙腳保暖。

女子獲救時感自責

該救援人員表示：「我們參與的都完全不敢想這種環境能活下來。」據悉，該女生被尋獲時雖感自責，但在鏡頭前仍以笑容面對大家。她及其報名的旅遊公司已承擔了是次搜救所需費用。事後，當地為安全起見曾一度封山，現已重新開放。

