夫妻吵架失控｜狠父拋子落河 母急跳水救人 幸路人及時施救

即時中國
更新時間：12:45 2026-02-24 HKT
發佈時間：12:45 2026-02-24 HKT

近日，一段令人髮指的影片在網上流傳，廣東潮州一對夫婦在橋上激烈爭吵後，男子情緒失控，竟將懷中幼子直接拋入河中。其妻見狀，奮不顧身地翻越欄杆跳河救子，男子隨後也跳入水中。事件引發公眾強烈譴責，網民紛紛要求對該名父親追究刑事責任。

另一孩子橋上大哭

據網傳影片及消息，事發時，一對夫婦在橋上爆發激烈口角。過程中，男子突然抱起年幼的孩子，從橋上扔進河裡。女子目睹孩子墮河，毫不猶豫地跳水施救，男子後來也跟著跳下。

當時，他們還有另一個孩子留在橋上，目睹全程後撕心裂肺地大哭，場面令人心碎。

幸運的是，在場路人及時伸出援手，利用竹竿等工具合力施救，最終成功將一家三口救上岸，孩子暫無生命危險。據悉，涉事夫婦為外地務工人員，事發時男子疑似處於醉酒狀態。

事件曝光後，男子的極端行為點燃了社會公憤。網民一致譴責其行為「突破人性底線」，認為無論夫妻間有何矛盾，都絕不應將無辜的孩子當作出氣筒或威脅對方的籌碼。

眾多評論指出，男子將年幼、無自救能力的孩子扔入河中，其行為本質上已涉嫌故意殺人未遂，不能簡單地以「家庭糾紛」為由輕縱。

網友留言：

孩子一生的陰影
這種家庭成長起來的孩子長大能心理健康嗎？
想象下這兩個孩子心裏遭受多大的衝擊，可能要用一輩子去治癒自己的童年
這屬於殺人未遂吧，能用家庭糾紛解釋嗎？
這已經犯法了吧？未成年人保護法在哪？
這是什麽父親什麽丈夫？？
建議剝奪撫養權！

