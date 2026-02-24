西安暴雪｜24小時內溫差20度 一天穿越冬夏兩季

農曆正月初七（2月23日），古城西安在經歷了初春般的暖意後，突然迎來一場罕見的暴雪，讓市民和遊客體驗了24小時內近20℃的「極速冷凍」，仿佛一天內就過完了一年四季。

受強冷空氣與暖濕氣流交匯影響，西安天氣上演戲劇性轉變。就在前一天（22日），市區氣溫高達20℃，不少市民僅穿單衣出行。然而，23日中午起，氣溫驟降至0℃左右，大範圍的降雨迅速轉為「鵝毛大雪」。雪片大如「一元硬幣」，漫天飛舞，將整座城市迅速裝點成一片銀白世界。

來自深圳的遊客黃女士在接受內媒採訪時驚嘆道：「昨天還像夏天，今天就穿越回了冬天！」

此次降雪來勢洶洶，強度極大。據氣象數據顯示，涇河國家站單日降水量達19.6毫米，打破了當地二月份的歷史紀錄，而且出現了罕見的「短時強降雪」現象，1小時雪量最高達6.6毫米。

為此，西安市氣象台於23日中午接連發布暴雪藍色預警與道路結冰預警，提醒公眾降雪量大，路面濕滑易結冰，需注意出行安全與防寒保暖。

這場大雪讓古城西安盡顯「雪落長安」的詩意景致。城牆、樓宇、街巷銀裝素裹，紅梅與白雪相映成趣，美不勝收。市民與遊客紛紛走出家門，駐足賞雪拍照，社交媒體也被壯麗的古城雪景迅速「洗板」。

根據氣象台預報，此次雨雪天氣已於23日傍晚自西向東逐漸結束。未來幾天（24日至27日），西安將以多雲到陰天為主，氣溫逐步回升，預計到27日，最高氣溫將重新攀升至18℃左右。

