俄羅斯貝加爾湖｜車輛沉湖致8死事發影片曝光  1人奮力抓繩索逃生

即時中國
更新時間：21:09 2026-02-23 HKT
發佈時間：21:09 2026-02-23 HKT

大年初四（20日），一輛載有8名中國遊客的車輛在俄羅斯貝加爾湖奧利洪島附近因冰面破裂沉湖，其中1名中國遊客成功逃生，其餘7名中國遊客及1名司機溺亡。事故一刻的視頻在網上曝光。

據俄羅斯媒體報道，載有中國遊客的車輛沉湖瞬間被拍了下來，視頻顯示，車輛緩緩下沉，疑似有一人抓住了施救繩索。

俄羅斯貝加爾湖車輛沉湖致8死事發影片曝光。
俄羅斯貝加爾湖車輛沉湖致8死事發影片曝光。
俄羅斯貝加爾湖車輛沉湖致8死事發影片曝光。
俄羅斯貝加爾湖車輛沉湖致8死事發影片曝光。
罹難的中國遊客所搭乘的同款「小鋼炮」汽車。
罹難的中國遊客所搭乘的同款「小鋼炮」汽車。

事發於20日下午3點半，一輛當地特色的「小鋼炮」麵包車行駛至貝加爾湖結冰的湖面時，冰層突然破裂，車輛墜入湖中。當地政府稱，事發地點位於前往奧利洪島的冰面通道，該通道未開放，且禁止車輛通行。

有報道稱，涉事44歲司機為當地男子，曾擔任兒童足球教練，據稱他以遠低於市場價接單，非正規旅行社。

網民：看著活活淹死

另有氣象愛好者稱，貝加爾湖所在的中西伯利亞地區本月15日起氣溫一路向上，湖畔城市伊爾庫茨克日平均氣溫2.3度，創下100多年來2月最高值，令冰面更加脆弱。

21日，當地潛水員已從貝加爾湖底打撈出8具遇難者遺體，遇難者中包括車輛司機和7名中國公民。有網民大歎：「悲劇，眼睜睜看著活活淹死。」

