團年飯呃秤？︱18公斤活羊烤完剩3.5公斤 調查指宰殺前被狂餵飼料

近日，網傳「在大草原烤全羊店就餐時，活羊烤製完成後大縮水」一事，引發社會關注。該市南岸區市監局24日通報稱，商家宰殺羊前，曾非正常持續投喂玉米、乾草等飼料和水，以達到「呃秤」目的，已責令商家停止違法行為、按照「退一賠三」賠付消費者。

此前報道，重慶王女士近日向內地傳媒反映，除夕夜帶著家人在大草原烤全羊重慶南濱路店購買了1188元年夜飯套餐，到店後秤重活羊為36斤（18公斤），結果烤完端上來後，王女士覺得有些不太對，「羊特別小還很薄，幾乎沒有肉」，質疑「偷龍轉鳳」「缺斤少兩」，引起網民熱議。

隨後王女士要求商家稱重，商家向她解釋，羊肉烤完後只剩下4成，拒絕再秤。無奈之下，王女士選擇報警。警方到場後，商家再秤羊肉，顯示只有6.9斤（約3.5公斤）。商家這時再解釋，殺完羊去了內臟重量只剩4成，烤後羊肉重量還會有損失。

官方通報。

現場稱重，實際重量為6.9斤（約3.5公斤）。

去內臟後重量剩4成

內地「荔枝新聞」向涉事門店核實，工作人員解釋，活羊秤重宰殺，都是經過消費者確認的，同時對羊腿還做了標記。至於重量相差為何這麼大？商家說，活羊存在個體差異，喜好也不同，烤出來的樣子都不一樣。王女士這隻羊，烤得比較乾，重量流失相對較多。

對於商家的說法，王女士無法接受，36斤活羊烤完剩下6.9斤，是否屬於正常情況？王女士希望網友們一起評評理，她同時向屬地市場監管部門反映，正等待主管部門介入調解。

市監局通報調查結果

據重慶市南岸區市監局24日通報，消費者通過美團平台購買「大草原烤全羊南濱路鐘樓店」（個體工商戶，營業執照名稱為「南岸區業態餐飲店」）烤全羊套餐後，於2026年2月16日早上11時到店選羊，並現場監督活羊的稱重（活羊重量為36斤）和宰殺，並對羊腿、羊尾分別做了標記。當晚7時左右，消費者到店後對之前相關標記進行了確認，但對烤製後的成品羊提出異議，認為「體積過小」，並經現場稱重，實際重量為6.9斤（不含羊頭、羊血、羊蹄、羊皮、羊內臟等）。經調查，該商家從購進活羊到宰殺前，曾非正常持續給羊投喂玉米、乾草等飼料和水，以達到虛增活羊重量的目的。該店涉嫌違反法規，被責令停止違法行為、按照「退一賠三」賠付消費者費用。