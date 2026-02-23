團年飯呃秤？︱18公斤活羊烤完剩3.5公斤 商家解釋：正常
更新時間：20:14 2026-02-23 HKT
發佈時間：20:14 2026-02-23 HKT
重慶王女士近日內地傳媒反映，除夕夜帶著家人在大草原烤全羊重慶南濱路店購買了1188元年夜飯套餐，到店後秤重活羊為36斤（18公斤），結果烤完端上來後，王女士覺得有些不太對，「羊特別小還很薄，幾乎沒有肉」，質疑「偷龍轉鳳」「缺斤少兩」，引起網民熱議。
隨後王女士要求商家稱重，商家向她解釋，羊肉烤完後只剩下4成，拒絕再秤。無奈之下，王女士選擇報警。警方到場後，商家再秤羊肉，顯示只有6.9斤（約3.5公斤）。商家這時再解釋，殺完羊去了內臟重量只剩4成，烤後羊肉重量還會有損失。
去內臟後重量剩4成
內地「荔枝新聞」向涉事門店核實，工作人員解釋，活羊秤重宰殺，都是經過消費者確認的，同時對羊腿還做了標記。至於重量相差為何這麼大？商家說，活羊存在個體差異，喜好也不同，烤出來的樣子都不一樣。王女士這隻羊，烤得比較乾，重量流失相對較多。
對於商家的說法，王女士無法接受，36斤活羊烤完剩下6.9斤，是否屬於正常情況？王女士希望網友們一起評評理，她同時向屬地市場監管部門反映，正等待主管部門介入調解。
