成都大熊貓基地︱百厭星掟螺絲帽入場館即封 排隊數小時遊客超掃興

內地網紅大熊貓再遭無妄之災。本月21日，成都大熊貓繁育研究基地內，有遊客向「和花」及「和葉」的活動場館內投擲螺絲帽，導致園方為安全起見，需緊急將兩隻大熊貓收回室內，並封鎖場館進行消毒及排查。



由於新春期間，有大批遊客原到來想探望「和花」及「和葉」，事件令大批已排隊數小時的遊客大失所望。當地警方證實，已將肇事的未成年遊客及其家長帶走調查，並對其進行了批評教育。

有遊客已排隊2小時

極目新聞報道，事發在21日下午。目擊遊客稱，在「和花」的「6號別墅」外已排隊超過兩小時，即將看到「花花」真身時，卻被告知場館需暫時關閉，因有小孩向場內投擲螺絲帽。



工作人員隨即進入場館搜索，約一小時後尋獲一顆螺絲帽，一度重開場館。但僅3分鐘後，大熊貓又被緊急收回，因肇事小孩稱找到的並非其所擲之物。園方只能全面封鎖場館，並報警處理。事件令現場數以百計、部分更是遠道而來的遊客鼓譟，抱怨「排了個寂寞」。



成都警方事後表示，已將肇事小孩及其家長帶返派出所，進行批評教育並要求寫下承諾書。據悉，工作人員最終在園區找到兩顆螺絲帽，相信是園區護欄上鬆脫的螺絲，被小孩擰下後扔進場館。

