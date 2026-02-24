Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「瑜珈褲時代」爆紅︱全網瘋玩「熱狗腸包X」 珍珠蝦滑楊枝甘露乜都塞

即時中國
更新時間：07:30 2026-02-24 HKT
發佈時間：07:30 2026-02-24 HKT

內地網絡近日潮興分享熱狗腸（澱粉腸）新食法，網民不斷發揮創意，將不同食材，例如雞蛋、水果、蝦滑、楊枝甘露、奶皮子等，釀入香腸。網民戲稱這種熱狗腸新吃法，猶如彈性無限的瑜珈褲。

掀起這股網紅食品新潮的，其實是安徽合肥巢湖一對七旬夫婦經營的街邊熟食檔，檔主將香腸從中切開，加入雞蛋煎熟，把它變成脹鼓鼓的腸包蛋，被當地年輕人戲稱是「澱粉腸進入瑜珈褲時代」，比喻加入其他食材的香腸，像瑜珈褲一樣「包容性十足、無所不包」。

「澱粉腸進入瑜珈褲時代」在網絡不斷發酵，成為網民爭相嚐試的新食法，而且不斷二創三創，加入的已不是單一的雞蛋，變成「萬物皆可塞」。

糖葫蘆、麵包、芝士、棉花糖、餅乾碎、水果、奶皮子、珍珠、楊枝甘露和蝦滑，也成為香腸的內饀，大家競相將「緊繃膨脹」的心血傑作，放在網上分享，成為潮流。

此外，也有網民把「腸包萬物」比喻為職場牛馬，「面繃得住，內裡早被責任塞爆」，引發共鳴，令「進入瑜伽褲時代」這個網絡梗，在Z世代不斷壯大和轉化。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
2026-02-22 14:40 HKT
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
影視圈
16小時前
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
知識轉移
17小時前
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
即時國際
13小時前
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
飲食
21小時前
冬季奧運︱谷愛凌今屆首奪個人金牌 賽後始知外婆往生即淚崩
冬季奧運︱谷愛凌今屆首奪個人金牌 賽後始知外婆往生即淚崩
即時國際
16小時前
周潤發前女友神隱多時缺席經典劇Re-U 傳兩度中六合彩頭獎熱心做義工 擁逾億身家唔憂做
周潤發前女友神隱多時缺席經典劇Re-U 傳兩度中六合彩頭獎熱心做義工 擁逾億身家唔憂做
影視圈
15小時前
銅鑼灣麵店年初五仍收加三服務費？港男嘆「嗌咗嘢食先知」終索價$XXX 網民齊轟：好過去搶！
銅鑼灣麵店年初五仍收加三服務費？港男嘆「嗌咗嘢食先知」終索價3位數 網民轟：好過去搶！
飲食
17小時前
酒樓全是長者？食客嘆「冇後生去飲茶」 網民拆解4大原因：佢哋唔會有耐性坐喺度
酒樓全是長者？食客嘆「冇後生去飲茶」 網民拆解4大原因：佢哋唔會有耐性坐喺度
飲食
13小時前