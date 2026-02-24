「瑜珈褲時代」爆紅︱全網瘋玩「熱狗腸包X」 珍珠蝦滑楊枝甘露乜都塞

內地網絡近日潮興分享熱狗腸（澱粉腸）新食法，網民不斷發揮創意，將不同食材，例如雞蛋、水果、蝦滑、楊枝甘露、奶皮子等，釀入香腸。網民戲稱這種熱狗腸新吃法，猶如彈性無限的瑜珈褲。

掀起這股網紅食品新潮的，其實是安徽合肥巢湖一對七旬夫婦經營的街邊熟食檔，檔主將香腸從中切開，加入雞蛋煎熟，把它變成脹鼓鼓的腸包蛋，被當地年輕人戲稱是「澱粉腸進入瑜珈褲時代」，比喻加入其他食材的香腸，像瑜珈褲一樣「包容性十足、無所不包」。

「澱粉腸進入瑜珈褲時代」在網絡不斷發酵，成為網民爭相嚐試的新食法，而且不斷二創三創，加入的已不是單一的雞蛋，變成「萬物皆可塞」。

糖葫蘆、麵包、芝士、棉花糖、餅乾碎、水果、奶皮子、珍珠、楊枝甘露和蝦滑，也成為香腸的內饀，大家競相將「緊繃膨脹」的心血傑作，放在網上分享，成為潮流。

此外，也有網民把「腸包萬物」比喻為職場牛馬，「面繃得住，內裡早被責任塞爆」，引發共鳴，令「進入瑜伽褲時代」這個網絡梗，在Z世代不斷壯大和轉化。