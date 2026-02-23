西九龍開出高鐵︱女客列車廁所跌粗金鏈靠職員「糞海撈金」 乘客尋失遺物3大貼士

一條價值數萬元的金手鏈，險些在高速行駛的列車上「一沖而逝」。上周六（21日），在香港西九龍開往南寧東的G928次高鐵上，一名姓鍾的女乘客將一條約50克的金手鏈掉入廁所便池並被沖走。幸得列車長及維修人員協力，徒手伸入列車的集便箱中，成功「糞海撈金」。



事發於當日下午，鍾女士乘坐G928次列車，在前往車廂洗手間時，手上的金手鏈突然斷裂，掉進便池。更讓人心碎的是，鍾女士當時下意識按下沖水掣，金鏈瞬即被吸走。

眼見自己即將在梧州南站下車，她立即向列車長蔡石玉求助，希望能找回該條重約值6.4萬港元的金鏈。



列車長蔡石玉接報後，馬上通知隨車機械師。由於列車仍在高速運行，且集便器內部結構複雜，無法即時處理。機械師決定先封閉該洗手間，告知鍾女士要待列車當晚返回南寧的維修基地後，才能作進一步處理。



列車當晚駛入南寧動車所。地勤機械師嚴芝科和搭檔張浩開始為鍾女士展開「尋寶」任務。他們判斷金鏈應卡在集便器的「真空中轉箱」內。



由於中轉箱空間狹小，無法使用工具，兩人只能徒手伸入箱內摸索。經過近40分鐘的艱苦尋找，嚴芝科終成功找到金鏈。鐵路部門目前已聯絡上鍾女士，準備將這條失而復得的金鏈物歸原主。

當乘搭內地鐵路時，不慎遺失物品，應如何求助？

方法一：打開鐵路12306App，在首頁找到溫馨服務中的「遺失物品查找」。進入登記頁面，填寫個人信息、乘坐列車車次信息、遺失物品信息，確認提交後可以在右上角“進度查詢”中查看物品找尋進度；

方法二：撥打全國鐵路客戶服務電話12306，提供準確的車次、地點、物品描述、聯絡人等相關信息；



方法三：發現物品遺失後，如果還在車站裡或列車上，可立即向鐵路工作人員尋求幫助，詳細描述遺失物品信息及位置。