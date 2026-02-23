冬季奧運︱胡錫進批美方捧劉美賢踩谷愛凌 「小肚雞腸真的很low」

同樣生於美國，同為華裔，同樣站上體壇巔峰，劉美賢奪金佔盡頭條，父親參與民運後流亡美國成為話題，替中國披戰袍的谷愛凌則成為抨擊焦點，美國副總統萬斯和財政部長貝森特直接點名批評她。

相關新聞：冬季奧運︱谷愛凌今屆首奪個人金牌 賽後始知外婆往生即淚崩

北京《環球時報》前總編輯胡錫進撰文認為，谷愛凌4年前只是輿論對她有些揶揄，今年則受到政界狂批，而劉美賢則被美國輿論狂贊，不僅把她對美國的「忠誠」與谷愛凌的「不忠」做對比，而且還大肆渲染其父80年代末流亡美國的背景，稱她為「XX二代」，將對她的宣傳高度意識形態化。給體育摻入這麼多尖銳的政治內容，真的很low。



文章指出，中國各行各業都有很多優秀人才去了國外，中國著名女排運動員郎平在北京奧運會時就是美國女排主教練。中國乒乓球運動員經常在比賽的球台對面遇到代表其他國家出戰的前隊友。中國輿論總體上也對他們保持了友好。

相關新聞：冬季奧運｜谷愛凌驚險晉級U池決賽 對再次摔倒感奇怪又懊惱

胡錫進說，通過谷愛凌和劉美賢這件事，讓很多中國人更加看清了美國社會、包括輿論界和政界的小肚雞腸。他們對谷愛凌的攻擊以及拿劉美賢當「正面楷模」貶損她，這哪裡像是一個開放社會所應有的表現？每個國家都有民族主義，也都有相對「狹隘」的一面，但美國的這一點即使拿到世界上橫向去比，也屬於很寒摻的。



有分析認為，谷愛凌是出於利益才代表中國隊出戰的。胡錫進不排除谷愛凌有這樣的考慮，但認為今天的中國強大了，能夠為代表中國隊出戰的谷愛凌提供她代表美國隊出戰實現不了的利益，她看得準，選擇了中國隊，這是中國發展所聚攏起的磁石效應。未來會有更多才俊投到中國麾下，谷愛凌代表了一種先聲，這又有什麼不好？