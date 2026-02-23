Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

春運返程高峰︱導航推「最優路線」致大塞車 車主後悔半夜提前出發

即時中國
更新時間：14:37 2026-02-23 HKT
發佈時間：14:37 2026-02-23 HKT

農曆新年9日長假結束，內地年初六（22日）迎來春運返程高峰，許多駕駛者為避人潮提早在半夜起程，卻遇上大塞車，時程增加了一倍，反而翌日出發「根本不塞」，抱怨自己做了「大聰明」。

春運返程高峰，各地公路出現紅色星河。
各地車主為避開年初六白天的高峰，許多也在凌晨提前起程，但卻遇到更誇張的塞車。杭州曹先生表示，凌晨3點半從湖南返程，計劃12小時抵達，但下午仍被困湖北高速，時速最低僅20公里，被迫中途休息；深圳謝先生同樣半夜出發，發現「路上全是大聰明」，次日路況反而更通暢。

內媒有分析認為，大塞車反映集體決策的「合成謬誤」，個人的理性選擇（錯峰出行）演變為集體非理性。導航演算法趨同（如高德單日調用超26億次），引導車輛集中湧入「最優路線」，結果導致凌晨成新高峰。

 

