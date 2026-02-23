世界盡頭︱俄國極光村暴雪封路變孤島 逾百中國遊客除夕前受困40小時

俄羅斯免簽後，大量中國遊客在農曆新年前後湧到俄國旅行，但在當地的安全成為近日關注焦點。除接連有國人在貝加爾湖出事致共8名中國遊客死亡外，有世界盡頭之稱的觀極光勝地捷里別爾卡，早前也發生中國遊客遇險事件，由於暴雪封路令該村與外界斷絕聯絡，一度有逾百名中國遊客被困超過40小時。

數十旅巴汽車堵路上過夜

捷里別爾卡這條被稱為「世界盡頭」、「世界最孤獨鞦韆」 的村莊，位於俄羅斯摩爾曼斯克州、巴倫支海沿岸，地處科拉半島盡頭，是追極光的絕佳地點，近年成為中國遊客的熱門打卡地。

相關新聞：俄羅斯貝加爾湖｜黑司機載7中國客硬闖冰面墮湖 8人遺體已被打撈上岸

據上游新聞報道，上海孫女士趁春節假期與媽媽到俄羅斯旅遊，14日早上進入捷里別爾卡一日遊，但回程時旅遊巴因大雪，「2月14日一整晚都被困大巴上過夜，前後有幾十輛大小汽車排隊」。

她指，導遊曾設法返回捷里別爾卡買麵包、熱水給遊客，但被困至2月15日下午4點，旅巴仍未獲放行，於是眾人折返捷里別爾卡。

孫女士等遊客，之後獲安排入住當地唯一的學校，有暖氣，熱水，廁所。她抵達時，發現校內已有很多中國遊客暫避。直至2月16日上午11點，孫女士一行才成功返回摩爾曼斯克。

廣東女遊客「小吶」表示，她和朋友是2月13日到達捷里別爾卡，原定16日離開，但因天氣將會惡化，提早15日晚坐包車離開，卻發現對外道路已封閉，於是獲安置在捷里的學校。15日晚上10點，他們搭乘一輛要離開的道路救援裝甲警車，跟著幾個中國遊客一起離開，「小吶」表示，自己離開時，安置點還有百餘名中國遊客滯留。

俄媒報道，由於惡劣天氣，加上設備故障，數百名遊客在捷里別爾卡被困，滯留外來人員約480人，其中外國人343人。當地政府在學校及文化宮設安置點。目前滯留遊客都已安全離開。