中堅胡積臣轉發辱華圖 皇馬官微道歉中國網民拒收貨

西班牙球隊皇家馬德里中堅甸恩胡積臣早前在社群平台轉發一條被指涉及辱華的多圖動態，遭到中國網民圍剿。皇馬22日晚在官微發道歉聲明，指胡積臣誤傳冒犯性帖子。不過，網民拒絕接受道歉。

皇馬中堅胡積臣捲入辱華風波。

綜合內媒報道，皇馬中堅甸恩胡積臣（Dean Huijsen，內地譯赫伊森），日前在社群平台，轉發一條多圖動態，首張截圖下寫著兩條英語評論「就連中國人都會覺得他像中國人」、「用牙線都能擋住他的眼睛」，有明顯的辱華意味，胡積臣隨後刪除。

網民在刪除前已截圖，並迅速在網絡散播，惹來大量內地網民留言，聲討胡積臣辱華。

群情洶湧下，皇馬官微在22日晚發道歉聲明，指此事「純屬無心之過」。胡積臣：「我謹向中國朋友們真誠致歉。此前我不慎轉發了一條包含冒犯性內容的帖子，純屬無心之過，對因此造成的困擾表示歉意。」

網民怒火未因道歉聲明平息，認為「這種事應是球員親自道歉」、「官網無公告及涉事海外平台並未同步發帖」，看不到真誠歉意。

胡積臣，2005年4月出生於荷蘭阿姆斯特丹，西班牙職業足球運動員，司職中堅，現效力西甲皇家馬德里。