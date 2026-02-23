Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

媽祖巡遊︱贊助商捐¥50萬換男童上橋？ 官方通報……

更新時間：00:03 2026-02-23 HKT
發佈時間：00:03 2026-02-23 HKT

廣東湛江東海島石拾村大年初二舉行媽祖巡遊，但疑有贊助商花大錢，讓自己完全不懂儀式的親屬小男孩臨時頂替扮媽祖，甚至一度傳出神轎抬不起等靈異事件，事件惹來多方質疑。湛江經濟技術開發區管委會周日（22日）通報事件，否認有人「資本介入換童」。

通報指，18日（初二），什石村部份村民以營造新年氛圍為由，自行在村內範圍組織媽祖巡遊活動。巡遊開始前，女童許某涵（10歲）在家人帶領下到現場玩，許某涵看到巡遊轎後想爬上去，家人勸阻不成便任其登轎。

根據當地習俗，登上巡遊轎的許某涵遂被視為「新童」。一直被作為「童」的許某藍（17歲，女）來到現場後，看到許某涵已在轎上，繼而引發短暫爭論，不願意與「新童」一起巡遊，後在其父許某識陪同下返回家中。

通報又指出，許某藍自2021年起參與村巡遊活動，得到不少村民的認同，因此在巡遊隊伍經過許某藍家時，組織民俗活動的村民多次進門邀請和勸說。在徵得其家人同意後，許某藍最終登上巡遊轎，與許某涵共同完成後續巡遊儀式，直至活動順利結束。

最高捐款為3000元

關於是否存在「資本介入換童」的情況。經核查，本次巡遊活動由什石村村民自發籌資組織開展，共有230人（戶）捐款，累計捐款金額55812元（人民幣‧下同），其中個人捐款最高金額為3000元，最低金額為100元，目前沒有發現存在其他個人和企業贊助本次活動的情況。

關於「新童」家花50萬元「換童」的情況。經核查，許某涵家為普通家庭，其父親許某建和母親王某設均以打散工為生，其家庭在本次活動中捐款200元，未發現其家庭成員收到資助的情況。

關於「新童」為「村長孫子」的情況。經核查，許某涵爺爺1993年已去世，直系親屬中無人擔任過村幹部。關於「新童」性別。因許某涵留短髮，被網傳為男孩，許某涵性別實則為女孩。關於「擲聖杯9次不通過」的情況。經核查，該村巡遊活動全過程沒有擲「聖杯」環節。

澄清未有「靈異事件」

關於「轎子抬不動」的情況。經核查，巡遊轎裝有輪子，由人力推動，在轎子經過許某藍家門口時，因等待其上轎參與巡遊才暫停推動轎子，不存在「轎子抬不動」情況。關於許某藍被打的情況。經核查，在本次活動中沒有發生許某藍被打的情況。

