三葉蟲化石？︱民眾山頭瘋狂挖掘　當局封鎖：再挖就塌︱有片

近日，山東泰安一座荒山突然成為網絡熱點。有網民發布影片，聲稱在斑鳩子鎮的一座山上，挖掘到古生物三葉蟲的化石。影片迅速在網上瘋傳，引發一股「尋寶熱」，大批民眾聞風而至。許多人帶著鏟子、螺絲批等工具，在山頭上敲敲打打，甚至有人冒險爬上陡峭的山坡挖掘。

事件引發當局高度關注。轄區派出所工作人員周日（22日）證實，出於安全考慮，現已對該座山頭實施封鎖。「山上有安全隱患，再去挖山就塌了。」

斑鳩子鎮政府工作人員亦表示，這座山在新年期間突然爆紅。除了化石屬於自然資源不應隨意採挖外，山上地勢陡峭，部分地方猶如懸崖，遊客攀爬挖掘極易發生意外。

當局表示，對於已被遊客挖走的少量化石，暫不作追究，遊客可自行保留，但強烈呼籲民眾不要再前往挖掘。目前，該山頭已有民警駐守，防止再有人闖入。東平縣自然資源局亦表示會關注此事，強調若證實有化石存在，將會進行保護。