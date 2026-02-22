Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

春節酒店狂加價︱遊客雲南住醫院住宿中心 超筍房價僅百多元惹熱議

即時中國
更新時間：20:56 2026-02-22 HKT
發佈時間：20:56 2026-02-22 HKT

內地今日春節有9天假期，不少民眾跨省旅遊，各地酒店都出現漲價或供不應求的情況。有遊客昨日（21日）發帖稱，自己在雲南大理訂酒店時訂到一間名為「雲南省滇西中心醫院」住宿中心，帖文引起網民熱議，更對其價格和服務充滿好奇。

極目新聞報道，該住宿中心的客房在美團平台上架銷售，平台顯示，該住宿中心位於滇西中心醫院3號樓5層、4號樓5層。

住宿中心設有食堂。極目新聞
住宿中心設有便利店。極目新聞
住宿中心即日房價最平僅108元人民幣。
職員指，住宿中心開業僅約4個月。極目新聞

提供免費泊車

發帖遊客表示，20日（初四）他查詢當地住宿情況，發現原本只有數十元到一百元的小旅館，房間漲價到幾百，平時數百元的就加價到上千。該遊客表示，其在預訂平台上刷到這個滇西中心醫院的住宿中心，前台工作人員說住宿中心通常是給就醫的病人家屬住的，春節臨時上線了預訂平台，沒有漲價，可以免費停車，於是就過去住。

內媒記者以客人身份電話致電住宿中心，職員表示，中心開業不到4個月，客人如到中心訂房，22日的標間價格為108元，也可在網上平台預訂。工作人員表示，該住宿中心主要是為住院病人的家屬提供便利，也對外開放，客人辦入住要從醫院裡面進去，病患家屬訂房和游客訂房價格一樣，沒有額外的優惠。

開業僅4個月

記者在平台上對比發現，滇西中心醫院周邊的酒店標間價格多在160元以上，如離其800米遠的一家酒店，22日的標間價格為227元，另有一間民宿單間價最少也要167元。大理古城周邊，酒店房間價格則相對較貴。
 

