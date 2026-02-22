港珠澳大橋︱「港車北上」昨逾1.53萬車次破記錄 春節假期單日車流連續三日創新高
更新時間：18:37 2026-02-22 HKT
發佈時間：18:37 2026-02-22 HKT
發佈時間：18:37 2026-02-22 HKT
農曆新年期間，大量港人「港車北上」到內地過年。廣東省交通運輸廳今日（22日）通報，港珠澳大橋昨日（21日）雙向車流量約2.95萬車次，繼2月19日突破2.7萬車次、2月20日約2.71萬車次後，連續三天創歷史新高。其中，21日「港車北上」通行車輛突破1.53萬車次，兩項數據均刷新大橋單日車流最高紀錄。
據統計，2月1日至20日，港珠澳大橋日均車流量超1.78萬車次，同比增長29.33%。春節假期前7天（2月15日至21日），港珠澳大橋車流量累計約16.12萬車次，日均約2.3萬車次，與去年春節同期相比增長20.47%。
其中，「港車北上」通行車輛約8.12萬車次（約佔大橋車流量50.35%），日均約1.16萬車次，與去年春節同期相比增長26.10%；經大橋往來三地旅客約102.11萬人次，日均約14.59萬人次，與去年春節同期相比增長4.91%；未發生行業安全事故。
