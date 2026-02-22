Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

長沙新年煙花秀︱救護車緊急穿過人群 30萬遊客自發讓出生命通道

更新時間：17:56 2026-02-22 HKT
發佈時間：17:56 2026-02-22 HKT

周六（21日）晚，長沙瀏陽天空劇院舉行「2026馬年新春焰火晚會」，期間一輛救護車需穿過人群，數萬名遊客自發開出一條「生命通道」，讓救護車能順利駛離現場，讓新年歡欣的氣氛下，出現一幕感人的場面。

《瀟湘晨報》報道，來自浙江的張先生今日（22日）表示，自己是一名攝影愛好者，當時看到人海中的救護車，就操作無人機跟上去。張先生指，當時救護車前方有人員為其開路，行駛兩個街道大約1.5公里就成功離開人群，為了給民眾讓路救護車，主辦方亦停放幾分鐘煙花。

長沙瀏陽天空劇院正舉行「2026馬年新春焰火晚會」。《瀟湘晨報》
民眾自發讓路供救護車通過。《瀟湘晨報》

據悉現場有30萬人

瀏陽人彭先生亦表示，昨晚他飛著無人機拍煙花，大約8時20分就看到這感人一幕，「現場人數據說有三十萬，即使人擠著人，大家還是配合著讓出一條路。」

瀏陽市的一名官方人士告訴記者，據了解，救護車上的遊客身體出了小問題，現在安好，「基本上沒有哪個單位在組織，這就是現場觀眾最樸素的反應。」
 

