長沙新年煙花秀︱救護車緊急穿過人群 30萬遊客自發讓出生命通道
更新時間：17:56 2026-02-22 HKT
發佈時間：17:56 2026-02-22 HKT
發佈時間：17:56 2026-02-22 HKT
周六（21日）晚，長沙瀏陽天空劇院舉行「2026馬年新春焰火晚會」，期間一輛救護車需穿過人群，數萬名遊客自發開出一條「生命通道」，讓救護車能順利駛離現場，讓新年歡欣的氣氛下，出現一幕感人的場面。
《瀟湘晨報》報道，來自浙江的張先生今日（22日）表示，自己是一名攝影愛好者，當時看到人海中的救護車，就操作無人機跟上去。張先生指，當時救護車前方有人員為其開路，行駛兩個街道大約1.5公里就成功離開人群，為了給民眾讓路救護車，主辦方亦停放幾分鐘煙花。
據悉現場有30萬人
瀏陽人彭先生亦表示，昨晚他飛著無人機拍煙花，大約8時20分就看到這感人一幕，「現場人數據說有三十萬，即使人擠著人，大家還是配合著讓出一條路。」
瀏陽市的一名官方人士告訴記者，據了解，救護車上的遊客身體出了小問題，現在安好，「基本上沒有哪個單位在組織，這就是現場觀眾最樸素的反應。」
最Hit
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
2026-02-21 17:07 HKT
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
2026-02-21 10:00 HKT
旅行日行過萬步怕腳痛？Threads熱推5大「神鞋」百搭又實用 HOKA/Nike/asics有份
2026-02-21 11:15 HKT
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
2026-02-20 15:47 HKT