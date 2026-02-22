佛教聖地︱五台山景區初五山火 40歲男子掃墓肇禍遭刑拘

山西佛教聖地五台山，大年初五（21日）發生山火。官方指，山火距核心區約2公里，明火已經撲滅，無人傷亡。當地公安今日通報，事件已拘捕肇禍男子，其因掃墓引發火警。



當地警方通報，2月21日下午3許，五台山台懷鎮楊柏峪村村民史某某（男，40歲）上墳祭祀引發火情，大約下午4時許明火被撲滅。過火區域為林地，面積約5畝，全部為林下雜草，無林木損毀，未造成主要設施損失和人員傷亡。史某某對其違法事實供認不諱。公安機關對其作出行政拘留的處罰。

據網民及極目新聞早前消息，大量遊客在年初五在五台山五爺廟排隊接財神時，有人發現在五台山台懷鎮友誼路口發生山火，火場範圍不斷擴張。

佛教聖地五台山景區21日曾發生山火。

佛教聖地五台山景區21日曾發生山火。

五台山風景區消防救援站工作人員稱，起火地點位於台懷鎮友誼路口附近，火勢已被控制住了。

五台山應急管理局工作人員指，21日下午，五台山確實發生了火情，當時風力比較大，起火原因還在調查中。

五台山風景名勝區管委會22日指，2月21日下午，山西忻州五台山景區發生火情，起火地點位於台懷鎮楊柏峪村，距五台山核心區約2公里。

中國佛教聖地、世界文化遺產地，2025年度，五台山景區累計接待遊客727.44萬人次，同比增長5.22%，接待人數再創新高。五台山位列中國四大佛教名山之首，是世界五大佛教聖地之一。