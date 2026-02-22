反向過年︱父母入城過年帶動銀髮經濟 北上廣深酒店長者客同比增56%

馬年春節，一股「反向過年」潮流在內地一線城市悄然升溫。越來越多年輕人不再急着搶票回鄉，而是把父母接進城團圓。第三方旅遊平台數據顯示，今年「反向過年」機票預訂量同比增長84%，「北上廣深」60歲以上銀髮族的酒店入住量同比增長56%。專家指出，這股潮流折射出中國人團圓觀念的深刻轉變，「家人在哪裡，哪裡就是家」正成為越來越多中國家庭的新共識。

▍中國組 ▍

「媽，上海科技館和馬年生肖大展的聯票訂好了，過節咱們全家人一起去看看。」春節假期前夕，新上海人俞先生早早把母親從江蘇接到上海，一家人就地過年。他們的春節行程安排得十分豐富：逛上海科技館和馬年生肖展，坐浦江遊船，城隍廟賞燈逛吃……大年初四，全家還將入住上海東郊賓館，體驗園林式酒店的雅致，再品嘗地道本幫大餐，過一個充滿海派風情的新年。

省下路費升級酒店遊玩項目

經濟上的考量，是許多年輕人選擇「反向過年」的直接原因。去哪兒旅行數據顯示，春節期間同一日期從一線城市出發「返鄉」的機票，往往是反向「出城」票價的3至4倍，部分航線單程相差近1400元（人民幣，下同）。不少家庭將省下來的路費用來升級酒店、豐富遊玩項目，換得更高品質的團聚。比如網友「風中玫瑰」就留言稱：「我媽從重慶來上海陪我過年，單程機票不到400元；我要回重慶，機票得花1500元。反向過年確實划算，既團圓了，也能帶媽媽旅遊。」

反向過年的興起，讓更多長輩有機會走進子女生活的城市。數據顯示，北京、上海、成都、廣州、深圳位列新春50歲以上旅客最熱門目的地前5位；春節期間60歲以上乘客購買「人生第一張機票」的數量同比增長17%。為方便長輩出行，民航系統為老年旅客配套「首乘服務」，部分機場針對只會講方言的老人推出「鄉音伴行」服務，出行門檻大幅降低。

去哪兒大數據研究院研究員楊涵分析，「反向過年」既優化了春運資源配置，也折射出中國家庭對團圓的定義正在改變。對留滬過年的新上海人家庭、選擇在上海感受濃厚年味和休閒節奏的市民而言，過年的意義早已不止於返鄉或出遊，更是創造屬於大小家庭的溫暖儀式感。

小家庭選擇更少負擔團聚方式

這種遷移的底層邏輯，源於中國家庭結構的小型化和人口流動的大幅增加。自媒體博主「吳曉波頻道」撰文分析稱，國家統計局數據顯示，中國平均家庭戶規模從1998年的3.63人降至2024年的2.51人，3人及以下小家庭成為主流。

當每個家庭的人口變小，關係變得更純粹，年輕人自然會選擇一種更高品質、更少負擔的團聚方式。