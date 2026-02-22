Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙塵暴︱北方逾50城達PM10重度污染 圓明園春節燈會暫停

即時中國
更新時間：12:24 2026-02-22 HKT
發佈時間：12:24 2026-02-22 HKT

蒙古國南部的沙塵暴，影響中國北方50多個城市，出現PM10重污染。沙塵暴天氣預警下，北京宣佈圓明園春節燈會暫停。

據界面新聞報道，中央氣象台21日18時，繼續發佈沙塵暴黃色預警，預料至22日20時，新疆東部和南部、內蒙古中西部、青海東北部、甘肅中部、寧夏、陝西大部、山西、遼寧大部、北京、天津、河北、河南、山東、安徽、江蘇、上海、湖北、湖南北部、浙江北部等地有揚沙或浮塵天氣，其中內蒙古西部等地的部分地區有沙塵暴，局地有強沙塵暴。

國家大氣污染防治攻關聯合中心21日晚發文，指20日起，中國西北地區大部、華北等地出現沙塵天氣。

受沙塵天氣影響，北方地區已有50餘個城市出現PM10短時重度及以上污染。截至2月21日18時，北方地區55個地級及以上城市PM10濃度達到短時重度或嚴重污染水平，PM10小時濃度峰值超過3000微克/立方米（內蒙古烏海、巴彥淖爾）；北京市21日下午起PM10濃度快速上升，PM10濃度峰值為943微克/立方米（18時）。

此外，本次冷空氣強度較大。氣象實況數據顯示，西伯利亞冷高壓疊加蒙古氣旋，北方地區出現8級以上大風，內蒙古中西部和山西北部局部出現11至12級大風。大風捲起沙塵的同時，將沙塵向東南方向傳輸，形成大範圍沙塵天氣。

國家大氣污染防治攻關聯合中心預計，沙塵主體將在2月21日夜間持續向東向南方向移動，對中國中東部地區的影響於2月22日夜間基本結束。

據介紹，預計2月21日夜間至22日，沙塵影響範圍將向南延伸，覆蓋黃淮、江淮一帶。新疆東部和南部、內蒙古中西部、青海東北部、甘肅中部、寧夏、汾渭平原、遼寧、京津冀及周邊地區、長三角中北部、長江中游城市群等地區受沙塵天氣影響，可能出現短時重度及以上污染。本輪沙塵天氣對中東部地區的影響預計於2月22日夜間基本結束。

北京海淀區圓明園管理處昨日發通知稱，因極端大風天氣，為確保廣大遊客人身安全和遊覽體驗，圓明園新春燈會將暫停開放，開放時間另行通知。此外，北京同慶街新春活動也暫停。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
20小時前
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
生活百科
2026-02-21 10:00 HKT
香港女神前夫重提「澳門輸10億」 事件曾驚動執法機關 親揭產業鏈驚人內幕登熱搜
香港女神前夫重提「澳門輸10億」 事件曾驚動執法機關 親揭產業鏈驚人內幕登熱搜
影視圈
18小時前
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
即時中國
2026-02-20 15:47 HKT
六合彩2億新春金多寶｜電腦飛蠱惑「避開」中獎號碼？ 網民開竅參透落注新方法｜Juicy叮
六合彩2億新春金多寶｜電腦飛蠱惑「避開」中獎號碼？ 網民開竅參透落注新方法｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
家族辦公室揭富豪嚴格家規 離婚即失資產管理權 每年辦千萬家族旅行 惟條件必需「齊齊整整」
家族辦公室揭富豪嚴格家規 離婚即失資產管理權 每年辦千萬家族旅行 惟條件必需「齊齊整整」
投資理財
18小時前
奇案解密︱雲南大學衣櫃4屍案 廣西男馬加爵鎚殺同窗伏法後父拒領骨灰
奇案解密︱雲南大學衣櫃4屍案 廣西男馬加爵鎚殺同窗伏法後父拒領骨灰
即時中國
6小時前
宏福苑安置｜如「釘子戶」堅拒收購 黃偉綸：將面臨更多困難 「現實個單位都已經賣唔到」
宏福苑安置｜如「釘子戶」堅拒收購 黃偉綸：將面臨更多困難 「現實個單位都已經賣唔到」
社會
4小時前
六合彩2億新春金多寶｜屯門一幸運投注站後勁凌厲 威脅士丹利街榜首地位 上水「黑馬」去年中兩次頭獎｜Juicy叮
六合彩2億新春金多寶｜屯門一幸運投注站後勁凌厲 威脅士丹利街榜首地位 上水「黑馬」去年中兩次頭獎｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-21 11:08 HKT
旅行日行過萬步怕腳痛？Threads熱推5大「神鞋」百搭又實用 HOKA/Nike/asics有份
旅行日行過萬步怕腳痛？Threads熱推5大「神鞋」百搭又實用 HOKA/Nike/asics有份
時尚購物
2026-02-21 11:15 HKT