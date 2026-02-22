沙塵暴︱北方逾50城達PM10重度污染 圓明園春節燈會暫停

蒙古國南部的沙塵暴，影響中國北方50多個城市，出現PM10重污染。沙塵暴天氣預警下，北京宣佈圓明園春節燈會暫停。

據界面新聞報道，中央氣象台21日18時，繼續發佈沙塵暴黃色預警，預料至22日20時，新疆東部和南部、內蒙古中西部、青海東北部、甘肅中部、寧夏、陝西大部、山西、遼寧大部、北京、天津、河北、河南、山東、安徽、江蘇、上海、湖北、湖南北部、浙江北部等地有揚沙或浮塵天氣，其中內蒙古西部等地的部分地區有沙塵暴，局地有強沙塵暴。

國家大氣污染防治攻關聯合中心21日晚發文，指20日起，中國西北地區大部、華北等地出現沙塵天氣。

受沙塵天氣影響，北方地區已有50餘個城市出現PM10短時重度及以上污染。截至2月21日18時，北方地區55個地級及以上城市PM10濃度達到短時重度或嚴重污染水平，PM10小時濃度峰值超過3000微克/立方米（內蒙古烏海、巴彥淖爾）；北京市21日下午起PM10濃度快速上升，PM10濃度峰值為943微克/立方米（18時）。

此外，本次冷空氣強度較大。氣象實況數據顯示，西伯利亞冷高壓疊加蒙古氣旋，北方地區出現8級以上大風，內蒙古中西部和山西北部局部出現11至12級大風。大風捲起沙塵的同時，將沙塵向東南方向傳輸，形成大範圍沙塵天氣。

國家大氣污染防治攻關聯合中心預計，沙塵主體將在2月21日夜間持續向東向南方向移動，對中國中東部地區的影響於2月22日夜間基本結束。

據介紹，預計2月21日夜間至22日，沙塵影響範圍將向南延伸，覆蓋黃淮、江淮一帶。新疆東部和南部、內蒙古中西部、青海東北部、甘肅中部、寧夏、汾渭平原、遼寧、京津冀及周邊地區、長三角中北部、長江中游城市群等地區受沙塵天氣影響，可能出現短時重度及以上污染。本輪沙塵天氣對中東部地區的影響預計於2月22日夜間基本結束。



北京海淀區圓明園管理處昨日發通知稱，因極端大風天氣，為確保廣大遊客人身安全和遊覽體驗，圓明園新春燈會將暫停開放，開放時間另行通知。此外，北京同慶街新春活動也暫停。