「旺到燒着」？上海財神廟香火鼎盛 消防射水惹熱議

今日（21日）是農曆正月初五，傳統「迎財神」之日，內地多地廟宇均人山人海，其中上海財神廟更是墟冚，通宵開放予信眾上香。不過，網上流傳片段，見到有消防員到場，用水槍向香爐射水，惹來網民揣測是否香火太旺，「旺到燒着」。廟方今日急忙澄清，指此舉只是例行的安全措施，為香爐降溫，並非發生火警。

網傳香爐起火

事緣有網民發布影片，顯示在香火鼎盛的上海財神廟內，有消防員正在現場用水槍向巨型香爐射水，場面蔚為奇觀。影片隨即引發熱議，不少人揣測是否因上香人數太多、香燭過於密集，導致香爐起火。

上海財神廟香火鼎盛，消防射水惹熱議，廟方澄清：澆水降溫。

對此，上海財神廟負責消防安全的工作人員向內地傳媒解釋，消防員到場射水屬實，但強調並非發生火警事故。他指出，由於通宵達旦的香火令香爐溫度極高，為防止周邊溫度過高引致危險，故按慣例請消防員到場協助澆水降溫，「安全第一，我們每年都會這樣做。」

廟方表示，正月初四晚間10時至12時，及初五早上9時至下午1時為上香的最高峰時段，人潮絡繹不絕。廟方同時提醒，為防火警，所有明火及燃香均嚴禁帶入殿堂之內。