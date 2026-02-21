極端大風｜山西多個景區狂風黃沙蔽日 恆山遊客：吹到行唔到路

山西省多地今日（21日）遭遇極端大風天氣侵襲，其中大同市更錄得高達11級的駭人陣風，著名景點恆山一帶黃沙漫天，有遊客形容被大風「吹到行唔到路」。受惡劣天氣影響，大同及周邊地區多個景區已宣布緊急關閉。

沙石擊臉刺痛

網上流傳影片可見，大同市恆山景區被濃厚的黃沙籠罩，能見度極低。有被困遊客向內地傳媒表示，抵達景區後即被告知臨時關閉，當時風力極為強勁，「吹到人都行唔到路」，更有沙石被吹起擊中面部，造成刺痛感。景區工作人員證實，恆山及懸空寺兩個景區均已關閉，所有遊客已被安全送返遊客中心。

相關新聞：氣溫急升至零度以上 哈爾濱冰雪大世界周五、六臨時閉園

多個景區關閉新春活動取消

大同市氣象台今日中午已將大風預警信號升級至橙色，預料全市平均風力達6至8級，陣風更可達10至11級或以上。

因應極端天氣，恆山景區已即時停止售票；原定在大同古城舉行的「正月初五花車巡遊」亦已臨時取消。此外，古都燈會、滑雪場等亦暫時閉園。受影響的地區不止大同，鄰近的陽泉市及忻州市亦有多個景點宣布臨時關閉，直至另行通知。