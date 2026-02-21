Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

春晚新面孔｜39歲靚女主持劉心悅一夜爆紅 網民：這些年深藏不露？

更新時間：18:20 2026-02-21 HKT
發佈時間：18:20 2026-02-21 HKT

今年央視春晚，除了一眾資深主持外，一位名叫劉心悅的新面孔成功搶鏡，除了樣靚有氣質，其自然隨和的「台型」亦引發網民熱烈討論，更令她一夜爆紅。

粉絲神預言：早晚登春晚

春晚播出後，39歲的劉心悅社交平台粉絲人數急升，不少網民湧入留言，大讚其主持風格「自然唔做作」，「睇得好舒服」，而且「樣靚有氣質」。更有網民搞笑地留言：「劉心悅，這些年你都在哪藏著來？」翻查其舊帖，原來早有粉絲獨具慧眼，幾年前已「神預測」她終會登上春晚大舞台。

翻查資料，劉心悅1987年於吉林出生，畢業於浙江傳媒學院。她曾自爆，自己讀到大學二年級時才「膽粗粗」決定轉科，改讀播音主持，形容此舉「有啲虎，亦有啲酷」（有點猛，也有點帥）。

先後六次主持遼視春晚

劉心悅的事業於2009年由浙江電視台起步，2012年轉投遼寧電視台，並由2019年起，先後六次擔任遼寧衛視春晚主持，經驗相當豐富。最令業內印象深刻，莫過於2023年春晚展現的「3秒救場」奇蹟。當時面對技術突發狀況導致的節目空白，他神色自若地即興發揮過年詩詞，不僅填補尷尬期，還讓節奏銜接得天衣無縫。去年，她參加央視主持人大賽，憑實力勇奪銀獎，成功敲開央視大門，最終在今年踏上全國矚目的春晚舞台。

