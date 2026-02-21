15公斤「利是」︱山東舅舅年夜飯 搬值$32萬銀磚做壓歲錢
更新時間：17:20 2026-02-21 HKT
發佈時間：17:20 2026-02-21 HKT
山東臨沂有一名舅舅與家人吃團年飯當晚，搬出重15公斤，約值32萬港元的銀磚，送給5歲外甥女做壓歲錢，消息震動網絡。不過，小女孩母親事後澄清，銀磚過於貴重，已經退回弟弟。
山東網民「邵邵」年初一發片，分享弟弟送給女兒的壓歲錢，片中可見，「邵邵」的弟弟用肩膀扛著一塊巨形銀磚，坐在梳化後，一名小女孩向他叩頭請安。由於銀磚太過沉重，達到15公斤，男子亦不敢直接交到外甥女的手上，只把超份量的「壓歲錢」放在一個垃圾筒上，托著銀磚。
相關新聞：團年飯 ｜「奇珍異獸」造形菜網民激讚 一款式全家禁上枱︱有片
影片惹來網民熱議，有人羨慕，也有人擔心這種土豪表達方法，會對小童價值觀有不良影響。
片主20日再發片，解釋團年飯當晚，弟弟喝了酒，一時興起便走到家外從車上搬來銀磚，說要送給一向視如親生的外甥女做壓歲錢，大家也只是當作開玩笑。
「邵邵」指，由於銀磚太貴重，事後已退回給弟弟，只肯收弟弟另一塊約值千元人民幣的銀塊做壓歲錢。
白銀於發稿時每公斤$21,295，15公斤的銀磚，約值32萬港元。
