那藝娜︱網紅歌手遭認定劣跡藝人 曾靠化妝扮俄妹呃粉200萬

湖北省文旅廳近日認定網紅歌手那藝娜為劣跡藝人，撤銷她的演出許可。她過去曾捲入多宗爭議，包括靠特效化妝、假口音扮俄羅斯人；假唱；直播買假貨；與涉毒藝人同台等。

那藝娜原名翟革英，英文藝名Ladynana，是湖北荊門市人，她2022年以「＠俄羅斯娜娜」身份出道，利用「俄羅斯」人熱愛中國的人設，唱有口音的中文歌、講失實的俄羅斯知識，迅速走紅，有多達200萬粉絲，但本人其實不懂俄語。

「＠俄羅斯娜娜」未幾被短片平台發現她假冒俄國人，終以「濫用平台道具、仿冒虛假人設」遭無限期封號。

至2024年，翟革英以那藝娜之名參加「星耀中國好聲音」，同年並推出歌曲《愛如火》，大獲好評，在全國巡迴演出及狂接商演。但2025年，她捲入杭州演唱會假唱風波引發退票。2025跨年晚會中，與涉毒歌手「東來東往」、穿警服帶貨被拘的「嘎子」謝孟偉同台。

湖北省文旅廳今年2月12日，指那藝娜違反了《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》第八條規定，「不得以演藝人員身份參與營業性演出」認定那藝娜為劣跡藝人，撤銷她的演出許可。