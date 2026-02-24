Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

河南平頂山15歲女因「電雞」碰撞被狂毆 傷情鑒定為輕傷二級︱有片

即時中國
16:16 2026-02-24 HKT
16:16 2026-02-24 HKT

河南平頂山一宗「電雞（電動單車）」碰撞事故，演變成網上激憤事件，事故中1名15歲女童駕「電雞」碰到一名大媽，雙方爭執，大媽即召來兒媳，二人用磚頭掟、拖鞋狂摑耳光及腳踢女孩，令少女變「豬頭」。警方指，已對涉事夫婦採強制措施。2月24日，被打女孩丁某母親向內媒《華商報》「大風新聞」透露，丁某於22日甦醒，警方對丁某進行傷情鑒定，結果為輕傷二級，「女兒甦醒後，一直默默掉眼淚。」

眼睛被打至骨折變「豬頭」

據網上流傳的影片顯示，年初三（19日）赤口，晚上約7時40分，河南平頂山郟縣茨芭鎮一條馬路，有兩輛「電雞」翻側在地，1名大媽坐於地上，1名少女背對鏡頭坐在地上。

相關新聞：2初中生扶自炒婦被定次責遭索賠¥22萬 網民怒批：都話不准扶︱有片

少女遭面前一對穿黑衣男女不斷毆打，包括女方用腳踢，男方不斷持拖鞋摑面等，少女過程中全無還手閃避。

事後有自稱是少女的姐姐發文，指當晚妹妹與大媽發生碰撞後，對方不斷辱罵，妹妹還口後，大媽便召喚兒子及兒媳前來，兒子一到，便拿起磚頭擲向妹妹頭，之後即如影片所見，不停毆打妹妹。

期間有路人看不過眼阻止，包括一名抱著女孩的女子勸阻，同樣遭這對夫婦打罵。

少女據稱被打致眼窩骨折，脾胃損傷，臉部被打得「不成人樣」。

涉事夫婦遭刑事強制措施

事件迅即激起網民憤怒，指普通一宗交通事故，大媽竟召來兒子當街瘋狂毆打少女，行為令人髮指，要求警方追究嚴懲。事件不斷發酵，成為21日的微博熱搜首位。

相關新聞：內蒙男子餵貓惹爭執 遭鄰居狂捅要害亡

21日茨芭鎮人民政府發通報，指茨芭鎮楊某與丁某洛因電動二輪車碰撞引發口角。楊某兒子劉某飛、兒媳韓某娜到達現場後，對丁某洛同行的姐姐丁某樂及現場人員郭某、張某凡、薛某源進行辱罵、毆打。

目前，公安機關已對犯罪嫌疑人劉某飛、韓某娜採取刑事強制措施。案件正在進一步辦理中。

對方至今未道歉

2月24日，被打女孩丁某母親向內媒《華商報》「大風新聞」透露，此前一直處於半昏迷狀態的丁某，已於2月22日蘇醒。事發至今，對方都沒有就毆打女兒的事道歉。

李女士表示，醫生說，女兒的視力、聽力暫時沒檢查出太大問題，可能需要時間恢復，但女兒一直說自己頭疼、肚子疼，確診是眉骨骨裂。蘇甦至今丁某不願見人，晚上睡著時，會突然伸手亂抓。醫院還給孩子安排了心理醫生

「事發後，曾有傳言說，劉某飛家有勢力，案件最後會不了了之，但我相信公安機關會給孩子一個公道。」李女士說，視頻在網絡引發關注，郟縣有關部門的領導說，警方已經介入，會給他們一些時間，給女兒一個交代，「23日，民警告訴我，孩子做的傷情鑒定出結果了，構成輕傷二級。案件將進一步推動處置。」

對於劉某飛對丁某造成的傷害，是否考慮民事索賠？李女士說，「目前，只關注劉某飛能否受到應有的制裁，一定會給女兒討回公道。」

 

 

