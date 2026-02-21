媽祖巡遊︱傳贊助商掟錢捧「耀祖」神明不認 湛江女乩童喊樣感動全網

廣東湛江東海島石拾村大年初二舉行媽祖巡遊，但疑有贊助商花大錢，讓自己完全不懂儀式的親屬小男孩臨時頂替扮媽祖致出現神轎抬不起等靈異事件，嚇得主辦單位急急強請原來眾望所歸的女乩童「上轎」，女乩童的含淚委屈樣在網上熱傳，惹來全國網民安慰打氣，短片賬號粉絲3日突破45.5萬，急增10萬以上。

連擲8次「怒杯」

據網上消息，石拾村的媽祖巡遊，近年也是由有「小媽祖」之稱的女乩童林梓童，負責上神轎擔任媽祖角色，完全熟悉流程及儀式，是當地公認的最佳人選。

大年初二（18日），石拾村在媽祖巡遊開始前夕，才突然換上另一約7、8歲的小男童上轎，取代林梓童。有傳，完全不懂儀式的小男童的親戚，是巡遊贊助商在出發前才疑以十萬計巨款，奪得「上轎」權，令小男童被網民戲稱為「耀祖（網梗，諷刺重男輕女）」。

巡遊臨時換人頂替後，即出現連環怪事，除了神轎抬不動外，擲聖杯還連續出8次「怒杯」，被視為大凶之兆，令儀式無法進行。

由於疑由「耀祖」頂替林梓童，觸怒了神靈，主辦方於是派人強行再請林梓童上轎。林梓童對被臨時撤下覺得不被尊重，起初極為抗拒，並含淚質問頂替她的男童是誰，又指大會不是誠心請她，拒絕上轎。



網上影片可見，林梓童當時明顯抗拒回去「執爛尾」，但在一群穿公背心的工作人員近乎抬起架走，林梓童一度痛哭，被身旁一名壯碩女子強逼上香，準備上神轎。網上有傳，過程中曾有人恐嚇林梓童如不就範，她的父母再不能在村內立足。而頂替事件涉及當地土豪許家。

最終，林梓童被硬拖出去，與小男童一起在轎上完成儀式。

事件引發網民極大爭議，令話題一度成為熱搜，絕大部份網民也替林梓童不值，為她委屈落淚感到心疼，質疑主辦方見錢眼開放任「耀祖」上轎，要求公開背後涉及的資本。

輿情不斷發酵下，林梓童20日晚發短片報平安，呼籲網民不用擔心她，和對事件有太多討論，表示「我很好」讓大家放心。