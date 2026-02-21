Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

跟著賀歲片旅行︱《飛馳人生3》帶旺甘孜九龍縣 深圳推《驚蟄無聲》打卡路線

即時中國
更新時間：08:34 2026-02-21 HKT
發佈時間：08:34 2026-02-21 HKT

內地春節檔電影票房突破35億元（人民幣，下同），多地趁勢將觀影與文旅深度結合，放大節日經濟效應。首部國安電影《驚蟄無聲》90%取景地位於深圳，前海、龍崗等近日推出電影同款「打卡」路線，讓遊客感受科技感十足的深圳。穩佔票房冠軍的《飛馳人生3》不但帶旺高原賽道取景地四川甘孜九龍縣，拍攝車輛衝下懸崖鏡頭的浙江諸暨陶家村，也着手打造特色景點，7月向公眾開放。

▍中國組 ▍

截至昨午3時，春節檔票房突破35億元，少於去年同期的約57億元。中國電影評論學會秘書長胡建禮認為，考慮到今年春節並無超大體量的影片，目前這一成績已超過預期。「電影市場有大小年，經過去年《哪吒之魔童鬧海》的火爆，今年回歸小年，這也正常。」他還注意到，年初一平均票價49.7元，較去年同期的51.3元下調，這也對票房造成影響。

《飛馳3》帶火高原賽道取景地

今年春節檔自2月15日（年廿八）啟動，持續至正月初七。賽車題材電影《飛馳人生3》暫列春節票房榜首位，《驚蟄無聲》《熊出沒·年年有熊》《鏢人：風起大漠》《熊貓計劃之部落奇遇記》分列第2至5位。值得注意的是，今年春節檔不僅限於影院內的熱鬧，多地創新推出「電影+」融合模式，將觀影與消費、文旅深度結合，放大節日經濟效應。

「從未見過一部電影和深圳這麼搭」，一位深圳觀眾說。張藝謀執導的《驚蟄無聲》由國家安全部指導創作，深圳市委宣傳部支持拍攝，講述中國第6代戰機的重要情報遭外洩、國安小組抓捕間諜的故事，是內地首部「聚焦當代國家安全題材」電影。

該片90%取景深圳，福田CBD、前海建築群、大運中心、崗廈北地鐵站等地標接連亮相。配合春節長假，深圳當局主辦「跟着電影去旅遊」活動，聯合百度地圖開發「驚蟄深圳Citywalk路線」讓觀眾打卡，還可憑戲票到深圳科學技術館領取文創、科技館折扣券。

《飛馳人生3》延續系列熱血搞笑風格，講述賽車手張馳面對新挑戰的成長故事。作為核心取景地的四川甘孜州九龍縣，憑借震撼的高原賽道與壯美風光，從銀幕火到現實，成為今年春節的文旅熱點。片中一段車輛彈射衝下懸崖的震撼鏡頭，取景自浙江諸暨市陶家村，當地計劃將此取景地建設為特色打卡點，預計今年7月建成開放。

國產賀歲片如《鏢人：風起大漠》、《熊出沒·年年有熊》、《熊貓計劃之部落奇遇記》等，年初一起在港澳同步上映。央視報道，多間機構在港澳戲院設立展台，向境外觀眾推介影片相關主題旅遊線路。據了解，《鏢人》全程在新疆拍攝，展示了有「魔鬼城」之稱的克拉瑪依市雅丹地貌。《熊貓計劃》的取景地集中在雲南省臨滄市，展示「中國最後一個原始部落」翁丁老寨的獨特風情。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
即時中國
18小時前
特朗普簽令加徵10%全球關稅 2月24日生效為期150天 適用已達成貿易協議國家
即時國際
40分鐘前
28歲坐擁$120萬存款 獨住500呎租置舊公屋 港女糾結應否花一半身家裝修｜Juicy叮
28歲坐擁$120萬存款 獨住500呎租置舊公屋 港女糾結應否花一半身家裝修｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
美最高法院裁定特朗普全球關稅不合法 學者：或須退還1,750億美元
即時國際
11小時前
新年利是錢6招存入銀行！指定存鈔機收$20/$50 經八達通/馬會都得 免排隊超方便
新年利是錢6招存入銀行！滙豐/恒生/東亞指定存鈔機收$20/$50紙幣 經八達通都得 免排隊超方便
生活百科
15小時前
美國駐韓戰機日前罕有逼近中國的防空識別區。X@INDOPACOM
駐韓F-16迫近防空識別區 中日戰機黃海爆罕見對峙
即時國際
22小時前
人形機械人震撼春晚 2年前投資宇樹 一港股成「幕後大贏家」  母公司為首批「走出去」國企
人形機械人震撼春晚 2年前投資宇樹 一港股成「幕後大贏家」  母公司為首批「走出去」國企
商業創科
4小時前
「港版林志玲」新年大解放靠「福」字遮春光 全裸浸浴挑戰性感極限 香艷身材引遐想
「港版林志玲」新年大解放靠「福」字遮春光 全裸浸浴挑戰性感極限 香艷身材引遐想
影視圈
19小時前
46歲官恩娜顏值再進化 貼「由小到大」影片嚇窒網民 淡出幕前富貴生活全曝光
46歲官恩娜顏值再進化 貼「由小到大」影片嚇窒網民 淡出幕前富貴生活全曝光
影視圈
11小時前
銅鑼灣投注站樓上有隻招財貓？ 愛貓港男影貓影到中六合彩 買複式中4個字｜Juicy叮
銅鑼灣投注站樓上有隻招財貓？ 愛貓港男影貓影到中六合彩 買複式中4個字｜Juicy叮
時事熱話
18小時前